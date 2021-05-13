Рецепт домашнього соусу тартар від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Домашній соус тартар ідеально підходить до риби, сендвічів та бутербродів, а також його можна подавати до салатів.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм рецептом соус тартар, який він додав замість майонезу до відомого салату "Шуба".

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Шеф-кухар впевнений, що соус тартар сподобається вам та вашій родині, але зауважив, що на смак він виходить з кислинкою.

Рецепт домашнього соусу тартар⠀

Ретельно збийте курячі жовтки з гірчицею, цукром та сіллю. Тонкою цівкою вливайте до них олію та продовжуйте збивати соус. Додайте до соусу винний оцет, сметану та перемішайте. Дрібно наріжте свіжу зелень, каперси та корнішони та додайте до соусу. Перемішайте соус тартар та насолоджуйтесь його смаком. Смачного!

– 5 жовтків;– 40 г зернової гірчиці;– 650 мл нейтральної рослинної олії;– 8 г солі;– 30 г цукру;– 10 мл винного оцту;– 200 г сметани жирністю 25%;– по 10 г кропу, тархуну, петрушки;– 40 г каперсів;– 150 г корнішонів.