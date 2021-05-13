Рецепт домашнього соусу тартар від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Домашній соус тартар ідеально підходить до риби, сендвічів та бутербродів, а також його можна подавати до салатів.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм рецептом соус тартар, який він додав замість майонезу до відомого салату "Шуба".
Читайте також Рецепт ідеального гарніру із зеленого горошку до риби чи м'яса: пюре з м'ятою
Шеф-кухар впевнений, що соус тартар сподобається вам та вашій родині, але зауважив, що на смак він виходить з кислинкою.
Рецепт домашнього соусу тартар⠀Інгредієнти:
– 5 жовтків;
– 40 г зернової гірчиці;
– 650 мл нейтральної рослинної олії;
– 8 г солі;
– 30 г цукру;
– 10 мл винного оцту;
– 200 г сметани жирністю 25%;
– по 10 г кропу, тархуну, петрушки;
– 40 г каперсів;
– 150 г корнішонів.
- Ретельно збийте курячі жовтки з гірчицею, цукром та сіллю. Тонкою цівкою вливайте до них олію та продовжуйте збивати соус.
- Додайте до соусу винний оцет, сметану та перемішайте.
- Дрібно наріжте свіжу зелень, каперси та корнішони та додайте до соусу.
- Перемішайте соус тартар та насолоджуйтесь його смаком. Смачного!