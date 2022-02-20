Домашній вишневий пиріг: потіште себе смачненьким

Вишневий пиріг з начинкою – чудовий варіант для чаювання в сімейному колі. Він надзвичайно соковитий, а смак вишень створює літній настрій в холодну пору.

Сьогодні, 20 лютого, відзначають День вишневого пирога. Ми дібрали для вас традиційний рецепт домашньої випічки, який відповідає традиційній американській кухні. Нехай смакує!

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Рецепт вишневого пирога

Час: 7 годин

7 годин Порції: 8 – 10



Фото Sallys baking addiction

– готове пісочне або дріжджове-листкове тісто;– 4,5 склянки свіжої або мороженої вишні без кісточок;– 135 грамів цукру;– 28 грамів кукурудзяного крохмалю– 1 столова ложка лимонного соку– 1 чайна ложка ванільного екстракту– 1/4 чайної ложки екстракту мигдалю– 15 грамів холодного вершкового масла– 1 велике яйце, збите з 1 столовою ложкою молока;– цукор для посипання коржів.

Приготування:

Заздалегідь підготуйте тісто для пирога. Якщо ви придбали заморожене – розморозьте його в холодильнику за 8 – 10 годин до початку приготування. Те ж зробіть з вишнями.

Розріжте вишні на половинки, або залишіть цілими.



Фото Sallys baking addiction

Для начинки у великій мисці змішайте вишні, цукор, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік, ваніль і мигдальний екстракт. Накрийте начинку і поставте в холодильник на кілька годин.

Розкачайте охолоджене тісто для пирога на посипаній борошном стільниці. Виріжте два коржі: один більший, щоб сформувати корж та бортики, інший, щоб накрити пиріг.

Обережно помістіть тісто в форму для пирога, сформуйте бортики.

Вишні процідіть від соку (не виливайте його).



Фото Sallys baking addiction

Кілька столових ложок вишневого соку доведіть до кипіння в сотейнику, проваріть, доки він трішки не загусне. Полийте ним вишні.



Фото Sallys baking addiction

Поверх начинки покладіть шматочки вершкового масла.

Розігрійте духовку до 200 – 205 градусів.

Розкачайте друге коло тіста та використовуючи кондитерське колесо, гострий ніж або ніж для піци, наріжте 4 смужки тіста шириною 3 сантиметри і дві смужки шириною 1,5 сантиметри. Сформуйте плетіння. Притисніть краї смужок до країв нижньої скоринки пирога, щоб закріпити їх. Маленьким ножем обріжте зайве тісто.



Фото Sallys baking addiction

Злегка змастіть верхню частину скоринки пирога яєчною сумішшю. Зверху посипте цукром.

Викладіть пиріг в духовку і випікайте 20 хвилин. Не витягуючи пиріг з духовки, зменшіть температуру до 190 градусів і випікайте ще 30 – 40 хвилин.

Готовий вишневий пиріг охолодіть у формі протягом 4 – 5 годин.

Смачного!