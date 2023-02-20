Домашня булка наче з дитинства: рецепт сніданку на Масляну
20 лютого 2023, 11:31Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
У перший день Масляної пропонуємо не зациклюватися на млинцях, а приготувати смачну булку в клярі з цукром та домашнім сиром.
Український шеф-кухар Микола Люлько пригадав, як на масляну його бабуся часто готувала смажені тости зі свіжої булки – хрусткі зверху і супер м'які всередині.
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Шеф-кухар пропонує подати їх з домашнім сиром, карамеллю та бананами.
Рецепт домашньої булкиІнгредієнти:
– 200 грамів молока;
– 42 грами свіжих дріжджів;
– 160 грамів цукру;
– 6 курячих яєць;
– 800 грамів борошна;
– 200 грамів масла;
– 10 грамів солі.
Приготування:
- Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Поєднуємо молоко, дріжджі, цукор та сіль. Окремо замішуємо яйця і додаємо до першої суміші.
- Вмішуємо частинами борошно. Після додаємо м'яке вершкове масло і вмішуємо його в тісто. Накриваємо тісто та даємо йому збільшитись в 3 рази, в теплому місці або в духовці на температурі 35 градусів.
- Після обминаємо та формуємо тісто на деко або використовуємо форму. Даємо вирости у 2 рази та випікаємо на температурі 160 градусів 15 хвилин і після 180 градусів 10 – 15 хв. На готовність перевіряємо проколюючи шпажкою, вона має бути суха, як волога печемо ще.
Рецепт кляру для булкиІнгредієнти:
– куряче яйце;
– 100 грамів молока;
– 1 столова лодка цукру.
Приготування:
- Просто все поєднуємо у мисці.
- Відрізаємо два шматки від охолодженої булки товщиною 2 – 3 сантиметри.
- Занурюємо хліб в кляр та тримаємо по 30 секунд з двох сторін.
- Паніруємо і цукрі кожну сторону. Обсмажуємо на середньому вогні на сковорідці з олією.
Рецепт начинки для булкиІнгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів сметани;
– 20 грамів ванільного цукру;
– цедра лимона.
Приготування:
- Змішуємо та викладаємо на тости.
- Додаємо свіжі ягоди, банани або інші улюблені фрукти.
Смачного!