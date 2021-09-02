Домашня консервація: помідори "в снігу" з ароматним часником
Джерело:Новини Хмельницького
Обожнюєте помідори так само, як і ми? Тоді ось вам ще один оригінальний рецепт заготовки на зиму! Ніжні, соковиті томати, припорошені ароматним часниковим "снігом", чудово поєднуються з м'ясними та рибними стравами. Також їх можна подавати до плову чи як окрему закуску.
Помідори "в снігу" – смачнюща закрутка на зиму. Рецепт доволі простий, а результат – неперевершений!
Читайте також Небанальні страви з маринованою куркою: китайська локшина, пряний рис та лаваш із баклажанами
Ласуйте томатами й узимку. Вони чудово підходять як на щодень, так і для святкового столу.
Помідори "в снігу" (пропорції на 1 літрову банку)
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1
Помідори "в снігу" / Фото Новини Хмельницького
Інгредієнти:
– 600 г помідорів;
– 1 ст. л. подрібненого часнику;
– чорний та запашний перець горошком;
– ½ ч. л. насіння гірчиці;
– 4 ч. л. 9%-ного оцту;
– листя вишні та смородини;
– петрушка.
Для маринаду:
– 1 л води;
– 3 – 4 ст. л. цукру;
– 1 ст. л. солі.
Приготування:
- Заздалегідь простерилізуйте банки для помідорів. На дно викладіть петрушку, листя смородини та вишень.
Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького
- Заповніть банки помідорами. Щоб помідори не тріскали зробіть невеличкі проколи зубочисткою.
- Додайте гірчицю, чорний перець та духмяний.
- Розкладіть подрібнений часник у банки.
Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького
- Приготуйте маринад та доведіть його до кипіння. Гарячим маринадом залийте банки з помідорами та стерилізуйте їх у киплячій воді 10 хвилин.
Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького
- Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Зберігайте помідори в темному і прохолодному місці.
Смачного!