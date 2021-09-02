Домашня консервація: помідори "в снігу" з ароматним часником

11:45

Обожнюєте помідори так само, як і ми? Тоді ось вам ще один оригінальний рецепт заготовки на зиму! Ніжні, соковиті томати, припорошені ароматним часниковим "снігом", чудово поєднуються з м'ясними та рибними стравами. Також їх можна подавати до плову чи як окрему закуску.