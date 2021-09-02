Домашня консервація: помідори "в снігу" з ароматним часником

2 вересня 2021 , 11:45
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Джерело:

Новини Хмельницького

Обожнюєте помідори так само, як і ми? Тоді ось вам ще один оригінальний рецепт заготовки на зиму! Ніжні, соковиті томати, припорошені ароматним часниковим "снігом", чудово поєднуються з м'ясними та рибними стравами. Також їх можна подавати до плову чи як окрему закуску.

Помідори "в снігу" – смачнюща закрутка на зиму. Рецепт доволі простий, а результат – неперевершений!

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Ласуйте томатами й узимку. Вони чудово підходять як на щодень, так і для святкового столу.

Помідори "в снігу" (пропорції на 1 літрову банку)

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1


Помідори "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

Інгредієнти:
 – 600 г помідорів;
 – 1 ст. л. подрібненого часнику;
 – чорний та запашний перець горошком;
 – ½ ч. л. насіння гірчиці;
 – 4 ч. л. 9%-ного оцту;
 – листя вишні та смородини;
 – петрушка.


Для маринаду:
 – 1 л води;
 – 3 – 4 ст. л. цукру;
 – 1 ст. л. солі.

Приготування:

  1. Заздалегідь простерилізуйте банки для помідорів. На дно викладіть петрушку, листя смородини та вишень.


Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

  1. Заповніть банки помідорами. Щоб помідори не тріскали зробіть невеличкі проколи зубочисткою.
  1. Додайте гірчицю, чорний перець та духмяний.
  1. Розкладіть подрібнений часник у банки.


Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

  1. Приготуйте маринад та доведіть його до кипіння. Гарячим маринадом залийте банки з помідорами та стерилізуйте їх у киплячій воді 10 хвилин.


Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

  1. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Зберігайте помідори в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак