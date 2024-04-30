Обов'язковий елемент великоднього кошика: як приготувати найсмачнішу ковбасу в духовці
30 квітня 2024, 14:58Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Мабуть, у кожному великодньому кошику можна знайти кружальце домашньої ковбаси. Дізнайтеся, як зробити її самотужки.
Страва вийде надзвичайно соковитою та смачною. Перець та часник додадуть неймовірно приємного аромату.
Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Рецепт ковбаси в духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм свинини;
– 500 грамів сала;
– 4 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки перцю;
– 5 зубчиків часнику;
– 200 грамів свинячих кишок.
Приготування:
- М'ясо та сало наріжте маленькими кубиками. Посоліть, поперчіть та додайте трошки водички для соковитості. Добре перемішайте.
- Свинячі кишки попередньо замочіть у воді та добре промийте.
- Після цього начиніть їх фаршем. Найзручніше це робити на м'ясорубці, використовуючи спеціальну насадку для ковбаси.
- Краї кожної ковбаски зав'яжіть вузликом. Перекладіть ковбасу у форму для випічки та налийте туди трохи води.
- Проколіть ковбасу голкою в багатьох місцях. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин.