Простий рецепт домашньої окрошки: легка перша страва

15 травня 2021 , 11:11
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Джерело:

24 канал

Сумували за окрошкою? Ми підготували для вас рецепт надзвичайної смачної окрошки, яка не тільки втамує голод, а й спрагу у спекотний день. Все, що вам потрібно – приготувати її за рецептом та насолоджуватися!

Можна вважати, що сезон приготування окрошки відкритий, адже на полицях магазинів вже є всі необхідні продукти за помірними цінами, а погода за вікном сприяє куштуванню прохолодною рідкою стравою.

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Окрошка – відома перша страва, котра подається виключно холодною та складається зі свіжих овочів та айрану або кефіру. Саме ці інгредієнти й надають їй неймовірного смаку та освіжаючого ефекту.

Рецепт окрошки

Інгредієнти:
 – відварне м'ясо або ковбаска;
 – 2 – 3 картоплини;
 – 3 – 4 яйця;
 – 2 свіжих огірки;
 – редиска на ваш смак.
Для заправки:
 – 2 л айрану;
 – лимон;
 – свіжа зелень на ваш смак;
 – сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
  1. Відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді, охолодіть та наріжте на маленькі кубики.
  2. Яйця відваріть у підсоленій воді близько 8 хвилин, почистіть від шкарлупи та наріжте шматочками.
  3. Змішайте дрібно порізане м'ясо або ковбаску з картоплею, яйцями у великій каструлі або мисці.
  4. Наріжте огірки кубиками, редиску – кружечками.
  5. З1єднайте всі інгредієнти та перемішайте.
  6. Для приготування заправки з'єднайте айран з дрібно нарізаною зеленню, заправте спеціями та соком лимона. Влийте заправку до овочів й перемішайте.
  7. Подавайте окрошку охолодженою. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак