Простий рецепт домашньої окрошки: легка перша страва

Сумували за окрошкою? Ми підготували для вас рецепт надзвичайної смачної окрошки, яка не тільки втамує голод, а й спрагу у спекотний день. Все, що вам потрібно – приготувати її за рецептом та насолоджуватися!

Можна вважати, що сезон приготування окрошки відкритий, адже на полицях магазинів вже є всі необхідні продукти за помірними цінами, а погода за вікном сприяє куштуванню прохолодною рідкою стравою.

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Окрошка – відома перша страва, котра подається виключно холодною та складається зі свіжих овочів та айрану або кефіру. Саме ці інгредієнти й надають їй неймовірного смаку та освіжаючого ефекту.

Рецепт окрошки

Відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді, охолодіть та наріжте на маленькі кубики. Яйця відваріть у підсоленій воді близько 8 хвилин, почистіть від шкарлупи та наріжте шматочками. Змішайте дрібно порізане м'ясо або ковбаску з картоплею, яйцями у великій каструлі або мисці. Наріжте огірки кубиками, редиску – кружечками. З1єднайте всі інгредієнти та перемішайте. Для приготування заправки з'єднайте айран з дрібно нарізаною зеленню, заправте спеціями та соком лимона. Влийте заправку до овочів й перемішайте. Подавайте окрошку охолодженою. Смачного!

– відварне м'ясо або ковбаска;– 2 – 3 картоплини;– 3 – 4 яйця;– 2 свіжих огірки;– редиска на ваш смак.– 2 л айрану;– лимон;– свіжа зелень на ваш смак;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.