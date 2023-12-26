Ви забудете про магазинну: готуємо домашню варену ковбасу – простий рецепт

26 грудня 2023, 10:59
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Джерело:

tatarintseva.kot

Варена ковбаса може бути дуже корисною. Спробуйте приготувати її вдома зі звичайної курки.

У цій вареній ковбасі буде багато колагену. Вона є особливо корисною для жінок, які  працюють над молодістю своїх суглобів.

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Рецепт домашньої вареної ковбаси

  • Час: 3 години
  • Порцій: 8
Інгредієнти
– середня тушка курки;
– морква;
– цибулина;
– сіль, перець горошком;
– 1 пачка желатину;
– 30 мілілітрів соку буряка.

Приготування:

  1. Відваріть курку з овочами кілька годин на малому вогні, після чого відділіть м'ясо від кісток.
  2. Розведіть желатин у ще теплому бульйоні.
  3. Перебийте блендером м'ясо, шкіру, а також м'які хрящі, додавши желатиновий бульйон та сік буряка.
  4. Перекладіть готову суміш у зручну форму, наприклад пляшку з обрізаним горлечком. Поставте в холодильник на добу.
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Автор: Ольга Котів