Ви забудете про магазинну: готуємо домашню варену ковбасу – простий рецепт

Варена ковбаса може бути дуже корисною. Спробуйте приготувати її вдома зі звичайної курки.

У цій вареній ковбасі буде багато колагену. Вона є особливо корисною для жінок, які працюють над молодістю своїх суглобів.

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Рецепт домашньої вареної ковбаси

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 8

– середня тушка курки;– морква;– цибулина;– сіль, перець горошком;– 1 пачка желатину;– 30 мілілітрів соку буряка.

Приготування:

Відваріть курку з овочами кілька годин на малому вогні, після чого відділіть м'ясо від кісток. Розведіть желатин у ще теплому бульйоні. Перебийте блендером м'ясо, шкіру, а також м'які хрящі, додавши желатиновий бульйон та сік буряка. Перекладіть готову суміш у зручну форму, наприклад пляшку з обрізаним горлечком. Поставте в холодильник на добу.