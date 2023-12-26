Ви забудете про магазинну: готуємо домашню варену ковбасу – простий рецепт
26 грудня 2023, 10:59Читать новость на русском
Джерело:tatarintseva.kot
Варена ковбаса може бути дуже корисною. Спробуйте приготувати її вдома зі звичайної курки.
У цій вареній ковбасі буде багато колагену. Вона є особливо корисною для жінок, які працюють над молодістю своїх суглобів.
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Рецепт домашньої вареної ковбаси
- Час: 3 години
- Порцій: 8
– середня тушка курки;
– морква;
– цибулина;
– сіль, перець горошком;
– 1 пачка желатину;
– 30 мілілітрів соку буряка.
Приготування:
- Відваріть курку з овочами кілька годин на малому вогні, після чого відділіть м'ясо від кісток.
- Розведіть желатин у ще теплому бульйоні.
- Перебийте блендером м'ясо, шкіру, а також м'які хрящі, додавши желатиновий бульйон та сік буряка.
- Перекладіть готову суміш у зручну форму, наприклад пляшку з обрізаним горлечком. Поставте в холодильник на добу.