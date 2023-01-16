Домашнє печиво з повидлом від Лізи Глінської

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного домашнього печива з повидлом, яке вийде у кожного.

Печиво з повидлом готується легко та швидко, із простих продуктів. Така випічка зберігається понад 2-х тижні і не псується.

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Його зручно брати в дорогу, давати діткам в садок чи до школи. А щодо повидла, обирайте його густої консистенції, аби не витекло.

Рецепт печива з повидлом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 20 штук

Домашнє печиво з повидлом / Фото з особистого архіву Єлизавети Глінської

– 8 столових ложок борошна;– 6 столових ложок цукру;– 140 грамів вершкового масла;– сіль;– ванільний цукор;– 200 грамів варення або повидла.

Приготування:

Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор.

Натираємо холодне вершкове масло на тертці, робимо крихту. Відправляємо в морозилку на 20 – 30 хвилин.

Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо її маслом та посипаємо борошном.

Формуємо печиво: 1 столову ложку крихти, у середину варення та зверху ще одну ложку крихти.

Відправляємо все випікатися в духову, попередньо розігріту до 175 градусів, на 15 – 20 хвилин.

Залишаємо на 5 хвилин охолонути, перевертаємо і подаємо до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього печива з повидлом: