Зігріє у холодні вечори: рецепт ароматного домашнього вина з груш

11 листопада 2023, 18:50
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Осінь дарує щедрі врожаї різноманітних фруктів, зокрема груш. Спробуйте приготувати з них ароматне домашнє вино, що зігріє вас прохолодними вечорами.

Для цього рецепту не потрібно використовувати додатковий алкоголь – знадобиться лише вода, грушевий сік та цукор. Смачне домашнє вино чудово підійде для святкувань чи теплих зустрічей у колі друзів та рідних.

Чудово доповнить Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"

Покроковий рецепт домашнього вина з груш

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм груш;
– 300 грамів цукру;
– 700 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Переберіть та помийте груші, після чого розріжте їх на кілька частин та виріжте серцевину.
  2. Перекладіть нарізані фрукти в чашу блендера та перетворіть їх на пюре.
  3. Витисніть сік через марлю або дрібне сито.
  4. У каструлю налийте воду та додайте цукор. Поставте її на вогонь та варіть сироп, постійно помішуючи. Додайте сік, проваріть ще 5 – 7 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню та дайте суміші трохи охолонути.
  5. Розлийте ще теплу рідину в скляну тару, залишивши трохи місця для бродіння. Закрийте кришками з гідрозасувками або гумовою рукавичкою, в одному з пальців якої зробіть отвір голкою.
  6. Відправте вино у тепле темне місце для бродіння на 30 днів. Коли бродіння закінчиться, рукавичка має здутися, на дні з'явиться осад, а сусло стане прозорим.
  7. Процідіть вино через марлю, складену в декілька шарів. Після цього розлийте його по пляшках до шийки, щоб не було окислення при взаємодії з киснем. Закоркуйте пляшки та приберіть у темне прохолодне місце для дозрівання на 3 – 6 місяців.
Буде цікаво! Якщо ви хочете зробити вино ще й з винограду, дізнайтеся, які сорти найкраще для цього підходять.
Автор: Ольга Котів