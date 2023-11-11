Зігріє у холодні вечори: рецепт ароматного домашнього вина з груш

Осінь дарує щедрі врожаї різноманітних фруктів, зокрема груш. Спробуйте приготувати з них ароматне домашнє вино, що зігріє вас прохолодними вечорами.

Для цього рецепту не потрібно використовувати додатковий алкоголь – знадобиться лише вода, грушевий сік та цукор. Смачне домашнє вино чудово підійде для святкувань чи теплих зустрічей у колі друзів та рідних.

Чудово доповнить Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"

Покроковий рецепт домашнього вина з груш

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порції: 6

– 1 кілограм груш;– 300 грамів цукру;– 700 мілілітрів води.

Приготування: