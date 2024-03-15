Особлива риба: як правильно приготувати дорадо
15 березня 2024, 06:40Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Дорадо – це риба, яка відома своєю смачною м'ясистою текстурою та ніжним смаком. Вона є популярною в багатьох кухнях світу, особливо – в латиноамериканській.
Дорадо має характерну золотисто-білу шкіру зі сріблястим відблиском. М'ясо дорадо є білосніжним, м'яким і соковитим, з тонким смаком, який прекрасно поєднується з різними спеціями та приправами.
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Рецепт дорадо
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 2 доради;
– 1,5 столової ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 4 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки гірчиці
– 500 грамів картоплі;
– 1 гілочка свіжого розмарину або 1 чайна ложка сушеного;
– 2 чайні ложки вершкового масла;
– пів склянки білого вина. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготування:
- Рибу промийте та обсушіть, з кожного боку зробіть по три надрізи ножем. Посипте рибу сіллю всередині і зовні.
- Викладіть її на тарілку, скропіть соєвим соусом, 2 столовими ложками оливкової олії та лимонним соком.
- Ретельно "обмочіть" рибу в отриманій суміші.
- Помістіть всередину риби половину зубчика часнику, чайну ложку гірчиці.
- Відставте приблизно на 1 годину.
- У каструлі закип'ятіть підсолену воду. Почистіть і наріжте картоплю кубиками, опустіть її в киплячу воду і варіть приблизно 13 хвилин.
- Злийте воду, викладіть картоплю на тарілку, при необхідності посоліть. Посипте розмарином та скропіть 1 столовою ложкою оливкової олії, обережно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 250 градусів (верх і низ без конвекції). Покладіть дорадо у форму для запікання зрізом догори, полийте маринадом, що залишився з тарілки.
- Поруч з рибою викладіть картоплю і решту зубчиків часнику, розрізані вздовж навпіл.
- Поставте в духовку і запікайте 16 хвилин.
- В кінці запікання можна включити гриль на хвилину, щоб шкірка місцями підрум'янилася.
- Подавайте з коріандром, вершками, посипаними гострим перцем і шматочками лимона або лайма.