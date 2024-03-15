Особлива риба: як правильно приготувати дорадо

15 березня 2024, 06:40
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Джерело:

Kwestia smaku

Дорадо – це риба, яка відома своєю смачною м'ясистою текстурою та ніжним смаком. Вона є популярною в багатьох кухнях світу, особливо – в латиноамериканській.

Дорадо має характерну золотисто-білу шкіру зі сріблястим відблиском. М'ясо дорадо є білосніжним, м'яким і соковитим, з тонким смаком, який прекрасно поєднується з різними спеціями та приправами.

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Рецепт дорадо

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Апетитна рибка / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 доради;
– 1,5 столової ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 4 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки гірчиці
– 500 грамів картоплі;
– 1 гілочка свіжого розмарину або 1 чайна ложка сушеного;
– 2 чайні ложки вершкового масла;
– пів склянки білого вина. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготування:

  1. Рибу промийте та обсушіть, з кожного боку зробіть по три надрізи ножем. Посипте рибу сіллю всередині і зовні.
  2. Викладіть її на тарілку, скропіть соєвим соусом, 2 столовими ложками оливкової олії та лимонним соком.
  3. Ретельно "обмочіть" рибу в отриманій суміші.
  4. Помістіть всередину риби половину зубчика часнику, чайну ложку гірчиці.
  5. Відставте приблизно на 1 годину.
  6. У каструлі закип'ятіть підсолену воду. Почистіть і наріжте картоплю кубиками, опустіть її в киплячу воду і варіть приблизно 13 хвилин.
  7. Злийте воду, викладіть картоплю на тарілку, при необхідності посоліть. Посипте розмарином та скропіть 1 столовою ложкою оливкової олії, обережно перемішайте.
  8. Розігрійте духовку до 250 градусів (верх і низ без конвекції). Покладіть дорадо у форму для запікання зрізом догори, полийте маринадом, що залишився з тарілки.
  9. Поруч з рибою викладіть картоплю і решту зубчиків часнику, розрізані вздовж навпіл.
  10. Поставте в духовку і запікайте 16 хвилин.
  11. В кінці запікання можна включити гриль на хвилину, щоб шкірка місцями підрум'янилася.
  12. Подавайте з коріандром, вершками, посипаними гострим перцем і шматочками лимона або лайма.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська