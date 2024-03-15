Особлива риба: як правильно приготувати дорадо

Дорадо – це риба, яка відома своєю смачною м'ясистою текстурою та ніжним смаком. Вона є популярною в багатьох кухнях світу, особливо – в латиноамериканській.

Дорадо має характерну золотисто-білу шкіру зі сріблястим відблиском. М'ясо дорадо є білосніжним, м'яким і соковитим, з тонким смаком, який прекрасно поєднується з різними спеціями та приправами.

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Рецепт дорадо

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Апетитна рибка / Фото unsplash

– 2 доради;– 1,5 столової ложки соєвого соусу;– 3 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки лимонного соку;– 4 зубчики часнику;– 2 чайні ложки гірчиці– 500 грамів картоплі;– 1 гілочка свіжого розмарину або 1 чайна ложка сушеного;– 2 чайні ложки вершкового масла;– пів склянки білого вина. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від– лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготування:

Рибу промийте та обсушіть, з кожного боку зробіть по три надрізи ножем. Посипте рибу сіллю всередині і зовні. Викладіть її на тарілку, скропіть соєвим соусом, 2 столовими ложками оливкової олії та лимонним соком. Ретельно "обмочіть" рибу в отриманій суміші. Помістіть всередину риби половину зубчика часнику, чайну ложку гірчиці. Відставте приблизно на 1 годину. У каструлі закип'ятіть підсолену воду. Почистіть і наріжте картоплю кубиками, опустіть її в киплячу воду і варіть приблизно 13 хвилин. Злийте воду, викладіть картоплю на тарілку, при необхідності посоліть. Посипте розмарином та скропіть 1 столовою ложкою оливкової олії, обережно перемішайте. Розігрійте духовку до 250 градусів (верх і низ без конвекції). Покладіть дорадо у форму для запікання зрізом догори, полийте маринадом, що залишився з тарілки. Поруч з рибою викладіть картоплю і решту зубчиків часнику, розрізані вздовж навпіл. Поставте в духовку і запікайте 16 хвилин. В кінці запікання можна включити гриль на хвилину, щоб шкірка місцями підрум'янилася. Подавайте з коріандром, вершками, посипаними гострим перцем і шматочками лимона або лайма.

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