Дріжджів не потрібно: перевірений рецепт тонкого лаваша від шеф-кухаря
5 березня 2022 , 10:32Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом тонкого лаваша. І дріжджів не потрібно!
На лаваш, як і на хліб, можна викласти улюблені інгредієнти: крем-сир, скибочки шинки чи ковбаси, нарізані овочі або інші продукти. Акуратно загорніть все в рулет та насолоджуйтеся відмінним смаком.
Читайте також Без борошна, дріжджів та яєць: рецепт вівсяного хліба
Рецепт тонкого лаваша
- Час: 60 хвилин
- Порції: 12 – 14 штук
– 480 грамів борошна;
– 100 грамів окропу;
– 200 грамів теплої води;
– 8 грамів солі;
– 20 грамів олії.
Додатково:
– 2 кухонні рушники;
– пательня діаметром 26 сантиметрів;
– скалка.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього сіль, перемішайте.
- Влийте 100 грамів окропу та замісіть тісто дерев'яною лопаткою.
- Коли борошно вбере трішки води, додайте другу частину води та олію.
- Вимішуйте тісто ще 5 хвилин, щоб воно стало гладеньким. Відставте його на 30 хвилин "відпочити".
- Розділяємо тісто на 12 – 14 шматків.
- Сформуйте з нього кульки та накрийте їх рушником, щоб вони не обвітрювались.
- Підсипте борошном стільницю, розкачайте тісто тонким шаром.
- Підготуйте 2 злегка вологих рушники.
- Сковорідку з товстим дном розігрійте на середньому вогні.
- Обсмажте тісто на сухій сковорідці по два рази з кожної сторони (по 15 секунд).
- Готовий лаваш перекладіть на вологий рушник, скропіть його водою і накрийте іншим вологим рушником.
- Зберігайте лаваш у холодильнику, загорнутий в подвійний рушник, скроплений водою у пакеті до 6 діб.
Смачного!