Як приготувати тісто для домашніх пиріжків: рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Запорука хороших пиріжків – правильний рецепт тіста для них. Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує вам приготувати домашню випічку за його рецептом.
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився із читачами своїм рецептом приготування домашнього тіста для пиріжків на своїй сторінці в інстаграм.
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Начинкою для пиріжків від Володимира Ярославського може бути як картопля, так і варення. Smachno News пропонує вам приготувати такі начинки для пиріжків: м'ясо, картопля, гриби, капуста тушкована, яйце із зеленню, якщо ви полюбляєте більше солену випічку та варення, джеми, мармелади, мак, згущене молоко, консервовані вишні, якщо ви любите більше солодкі начинки.
За цим рецептом у вас вийде близько 20 пиріжків вагою по 40 грамів в сирому вигляді.
Як приготувати тісто на пиріжки
Інгредієнти:
– 200 г молока;
– 20 г яйця;
– 25 г цукру;
– 4 г сухих дріжджів;
– 75 г вершкового масла або в пропорції 50:50 вершкового та олії;
– 330-350 г борошна;
– 3 г солі.
- Розмішайте у глибокій мисці цукор в теплому молоці, додайте половину розмішаного яйця (20 г), інша піде на змащування готових пиріжків перед випіканням.
- Додайте дріжджі та суміші та перемішайте. Дайте опарі настоятися 15 хвилин, має з'явитися піна.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте борошно в суміш та замісіть тісто.
- Сіль додайте в борошно.
- Залиште тісто в мисці, під плівкою в теплому місці підійти, приблизно 1 годину.
- Окремо розігрійте вершкове масло та олію – суміш повинна бути приємно теплою.
- Вмішайте масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі, поверніть в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце.
- Готове тісто розділіть на 20 шматочків по 40 грамів, сформуйте з них кульки та розплющте долонею.
- Викладіть обрану вами начинку, сформуйте пиріжок та залишіть готову випічку підрости в теплому місці ще на 40 хвилин під рушником.
- Змастіть пиріжки яйцем перед випіканням.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріжки 9-10 хвилин до готовності. Смачного!