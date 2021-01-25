Як приготувати тісто для домашніх пиріжків: рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Запорука хороших пиріжків – правильний рецепт тіста для них. Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує вам приготувати домашню випічку за його рецептом.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився із читачами своїм рецептом приготування домашнього тіста для пиріжків на своїй сторінці в інстаграм.

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Начинкою для пиріжків від Володимира Ярославського може бути як картопля, так і варення. Smachno News пропонує вам приготувати такі начинки для пиріжків: м'ясо, картопля, гриби, капуста тушкована, яйце із зеленню, якщо ви полюбляєте більше солену випічку та варення, джеми, мармелади, мак, згущене молоко, консервовані вишні, якщо ви любите більше солодкі начинки.

За цим рецептом у вас вийде близько 20 пиріжків вагою по 40 грамів в сирому вигляді.

Як приготувати тісто на пиріжки

Розмішайте у глибокій мисці цукор в теплому молоці, додайте половину розмішаного яйця (20 г), інша піде на змащування готових пиріжків перед випіканням. Додайте дріжджі та суміші та перемішайте. Дайте опарі настоятися 15 хвилин, має з'явитися піна. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вмішуйте борошно в суміш та замісіть тісто. Сіль додайте в борошно. Залиште тісто в мисці, під плівкою в теплому місці підійти, приблизно 1 годину. Окремо розігрійте вершкове масло та олію – суміш повинна бути приємно теплою. Вмішайте масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі, поверніть в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце. Готове тісто розділіть на 20 шматочків по 40 грамів, сформуйте з них кульки та розплющте долонею. Викладіть обрану вами начинку, сформуйте пиріжок та залишіть готову випічку підрости в теплому місці ще на 40 хвилин під рушником. Змастіть пиріжки яйцем перед випіканням. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріжки 9-10 хвилин до готовності. Смачного!

– 200 г молока;– 20 г яйця;– 25 г цукру;– 4 г сухих дріжджів;– 75 г вершкового масла або в пропорції 50:50 вершкового та олії;– 330-350 г борошна;– 3 г солі.