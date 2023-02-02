Це мусить вміти кожна господиня: найкраще солодке дріжджове тісто
2 лютого 2023, 20:16Читать новость на русском
Джерело:haps
Вміння приготувати вдале тісто відкриває перед нами багато кулінарних горизонтів. Не варто витрачати час на невдалі спроби - потрібно просто знайти "той самий" рецепт.
Випічка з дріжджового тіста – надто частий гість на наших столах, аби страждати над вдалою основою. Варто скористатися перевіреним рецептом досвідчених господинь, аби зекономити час, зусилля та зосередитися на інших справах.
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Рецепт солодкого дріжджового тіста
Час: 20 хвилин + час на підняття тіста
Порцій: 1
Вдале тісто – це легко / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 250 грамів борошна;
- 3 – 4 грами сухих дріжджів;
- 2 яйця;
- 30 грамів дрібного цукру;
- 200 грамів м'якого вершкового масла + для змащування миски;
- 1 жовток.
Приготування:
- Борошно змішуємо з дріжджами, збитими яйцями і цукром.
- Вимішуємо тісто, поволі додаючи м'яке масло.
- В кінці вимішування додаємо жовток.
- Змащуємо миску маслом, перекладаємо в неї тісто, накриваємо серветкою та залишаємо у теплому місці на 3 години.
- Потім злегка вимішуємо тісто та залишаємо у холодильнику.
- Незалежно від того, яку страву ми готуємо з тіста, йому потрібно буде дати понад годину у теплому місці для підйому.