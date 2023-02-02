Це мусить вміти кожна господиня: найкраще солодке дріжджове тісто

Вміння приготувати вдале тісто відкриває перед нами багато кулінарних горизонтів. Не варто витрачати час на невдалі спроби - потрібно просто знайти "той самий" рецепт.

Випічка з дріжджового тіста – надто частий гість на наших столах, аби страждати над вдалою основою. Варто скористатися перевіреним рецептом досвідчених господинь, аби зекономити час, зусилля та зосередитися на інших справах.

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Рецепт солодкого дріжджового тіста

Час: 20 хвилин + час на підняття тіста

Порцій: 1

Вдале тісто – це легко / Фото Pexels

Інгредієнти:

250 грамів борошна;

3 – 4 грами сухих дріжджів;

2 яйця;

30 грамів дрібного цукру;

200 грамів м'якого вершкового масла + для змащування миски;

1 жовток.

Приготування: