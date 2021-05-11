Дріжджові оладки: рецепт та поради по приготуванню від кондитерки Лізи Глінської

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачний рецепт пухких оладок до сніданку.
Оладки – один з найсмачніших варіантів сніданку, який ви з легкістю можете приготувати вдома та навіть залучити до процесу дітей.
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Ліза Глінська поділилася рецептом улюбленої страви та пропонує приготувати оладки на дріжджах. Ви можете подати страву з улюбленим варенням або сметаною.
Рецепт оладокІнгредієнти:
– 200 мл молока;
– 5 г цукру;
– ванільний цукор на ваш смак;
– 2 г сухих дріжджів;
– 150 г борошна;
– 20 мл рослинної олії;
– дрібка солі.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно, цукор та сухі дріжджі, перемішайте та залишіть на 10 хвилин.
- Додайте до сухих інгредієнтів сіль, тепле молоко та рослинну олію. Перемішайте інгредієнти до однорідності.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці підрости на 30 – 40 хвилин.
- Розігрійте сковорідку з олією, ложкою викладіть тісто формуючи оладки та обсмажуйте їх до готовності з обох сторін.
- Готові оладки викладіть на шар паперового рушника, щоб позбутись зайвого жиру.
- Подавайте оладки теплими з улюбленим варенням, джемом або сметаною. Смачного!
Рецепт оладок від Лізи Глінської – відео: