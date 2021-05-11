Дріжджові оладки: рецепт та поради по приготуванню від кондитерки Лізи Глінської

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачний рецепт пухких оладок до сніданку.

Оладки – один з найсмачніших варіантів сніданку, який ви з легкістю можете приготувати вдома та навіть залучити до процесу дітей.

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Ліза Глінська поділилася рецептом улюбленої страви та пропонує приготувати оладки на дріжджах. Ви можете подати страву з улюбленим варенням або сметаною.

Рецепт оладок

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно, цукор та сухі дріжджі, перемішайте та залишіть на 10 хвилин. Додайте до сухих інгредієнтів сіль, тепле молоко та рослинну олію. Перемішайте інгредієнти до однорідності. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці підрости на 30 – 40 хвилин. Розігрійте сковорідку з олією, ложкою викладіть тісто формуючи оладки та обсмажуйте їх до готовності з обох сторін. Готові оладки викладіть на шар паперового рушника, щоб позбутись зайвого жиру. Подавайте оладки теплими з улюбленим варенням, джемом або сметаною. Смачного!

– 200 мл молока;– 5 г цукру;– ванільний цукор на ваш смак;– 2 г сухих дріжджів;– 150 г борошна;– 20 мл рослинної олії;– дрібка солі.

Рецепт оладок від Лізи Глінської – відео:

