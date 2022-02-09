Дві страви в одній: салат-паста капрезе з помідорами, моцарелою та горішками

Ідеальний салат – свіжий, яскравий, поживний. Його готують будь-якої пори року. Інгредієнти ви знайдете в найближчому магазині чи на ринку. А свіжу зелень цілком замінить заморожена вами з осені.

Салат-пасту капрезе можна подавати як основну страву і на гарнір до риби чи м'яса. Щоб смаки всіх компонентів гармонійно поєдналися, залиште його в холодильнику на ніч.

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Рецепт салату-пасти капрезе

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

– ⅔ склянки оливкової олії;– 4 – 5 столових ложок червоного винного оцту;– 2 столові ложки каперсів;– 3 зубчики часнику;– ⅓ склянки подрібненого свіжого базиліку;– ¼ склянки нарізаної зеленої цибулі;– ¼ склянки подрібненої свіжої петрушки;– ¼ чайної ложки солі;– ¼ чайної ложки чорного меленого перцю.– 2 склянки помідорів чері;– 200 грамів моцарели (маленькими кульками);– 2 склянки макаронів;– 3 столові ложки кедрових горіхів (за бажанням).

Приготування:

З'єднайте всі інгредієнти для соусу. Відкладіть 2 столові ложки до невеличкої посудини.

До основної частини суміші додайте половинки помідорів та кульки моцарели. Дайте овочам настоятися 15 хвилин.



Фото Café delites

Поки сир і помідори маринуються, зваріть макарони за інструкцією на упаковці. Відцідіть, заправте оливковою олією й залиште трохи охолонути.

Змішайте макарони з овочами й полийте вдікладеними 2 столовими ложками соусу.

Смачного!