Дві страви в одній: салат-паста капрезе з помідорами, моцарелою та горішками
9 лютого 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Ідеальний салат – свіжий, яскравий, поживний. Його готують будь-якої пори року. Інгредієнти ви знайдете в найближчому магазині чи на ринку. А свіжу зелень цілком замінить заморожена вами з осені.
Салат-пасту капрезе можна подавати як основну страву і на гарнір до риби чи м'яса. Щоб смаки всіх компонентів гармонійно поєдналися, залиште його в холодильнику на ніч.
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Рецепт салату-пасти капрезе
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
– ⅔ склянки оливкової олії;
– 4 – 5 столових ложок червоного винного оцту;
– 2 столові ложки каперсів;
– 3 зубчики часнику;
– ⅓ склянки подрібненого свіжого базиліку;
– ¼ склянки нарізаної зеленої цибулі;
– ¼ склянки подрібненої свіжої петрушки;
– ¼ чайної ложки солі;
– ¼ чайної ложки чорного меленого перцю.
Для салату-пасти:
– 2 склянки помідорів чері;
– 200 грамів моцарели (маленькими кульками);
– 2 склянки макаронів;
– 3 столові ложки кедрових горіхів (за бажанням).
Приготування:
- З'єднайте всі інгредієнти для соусу. Відкладіть 2 столові ложки до невеличкої посудини.
- До основної частини суміші додайте половинки помідорів та кульки моцарели. Дайте овочам настоятися 15 хвилин.
Фото Café delites
- Поки сир і помідори маринуються, зваріть макарони за інструкцією на упаковці. Відцідіть, заправте оливковою олією й залиште трохи охолонути.
- Змішайте макарони з овочами й полийте вдікладеними 2 столовими ложками соусу.
Смачного!