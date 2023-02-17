Два святкові салати на одній тарілці: так ви ще не готували

Унікальність цієї страви в тому, що це два кардинально різні салати, які яскраво подають на одній тарілці. Звичайно їх можна розділити, але навіщо!

Це два самостійні, різні салати, які не змішуються між собою. Вони оригінально та яскраво виглядають на тарілці і чудово прикрасять святковий стіл.

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Їх можна приготувати окремо і викласти в різні салатники. Але ми радимо подати їх як на фото, так вони точно вразять гостей.

Рецепт двох салатів в одній тарілці

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 2 буряки;– 50 грамів горіхів;– 1 чайна ложка хрону;– 5 грамів соєвого соусу;– 80 грамів грецького йогурту;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Буряк відварюємо, або запікаємо, натираємо на грубій тертці.

Горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці, нарізаємо ножем. До буряка додаємо горіхи, хрін, соєвий соус, грецький йогурт, спеції та перемішуємо.

– 150 грамів копченої курки;– 150 грамів копченого сиру;– 2 курячих яйця;

– 1 чайна ложка гірчиці;– 15 грамів соєвого соусу;– 100 грамів грецького йогурту;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Яйця відварюємо, охолоджуємо і відокремлюємо білки від жовтків.

Копчену курку, копчений ковбасний сир та білки нарізаємо смужками, перемішуємо. Жовтки розтираємо в окремій мисочці виделкою, додаємо гірчицю, спеції, соєвий соус, грецький йогурт та вимішуємо заправку до однорідності. Заправляємо цим соусом салат, перемішуємо.

Викладаємо салати, чергуючи салати на тарілці, або в окремі салатники. Прикрашаємо за бажанням свіжою зеленню.

Смачного!