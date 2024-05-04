Одним із ключових аспектів приготування ідеального шашлику є маринад, який не тільки збагачує смак, але й робить м'ясо м'якшим та соковитішим. Серед різноманіття маринадів, рецепт на основі майонезу вирізняється своєю здатністю надавати м'ясу ніжність, що робить кожен шматочок неодмінно апетитним.

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Шашлик на Великдень

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Смак весняних свят / Фото pexels

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини (можна взяти шию або лопатку);

– 200 грамів майонезу;

– 1 велика цибулина;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– свіжа зелень до смаку (коріандр, петрушка, базилік);

– сік одного лимона.

Приготування:

Наріжте свинину на шматки середнього розміру. Важливо, щоб шматки були приблизно однакового розміру для рівномірного приготування. В глибокій мисці змішайте майонез, подрібнений часник, сіль, перець та лимонний сік. Дрібно наріжте цибулю та зелень, додайте до маринаду і ретельно перемішайте. Помістіть шматки м'яса у маринад, ретельно перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив усе м'ясо. Накрийте миску кришкою або плівкою та залиште в холодильнику на 3 – 6 годин. Для кращого результату можете маринувати м'ясо на ніч. Розігрійте мангал або гриль. Нанизуйте м'ясо на шампури або викладіть на гриль-решітку. Готуйте шашлик, регулярно перевертаючи, до золотистої скоринки та повного приготування м'яса (приблизно 10 – 15 хвилин, залежно від інтенсивності жару). Подавайте готовий шашлик гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

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