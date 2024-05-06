З ним все стане у 10 разів смачнішим: рецепт справжнього грецького соусу дзадзикі
6 травня 2024, 14:14Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Соус дзадзикі для багатьох став улюбленим. І не дивно, адже він пасує буквально до всього.
Гострота часнику, свіжість огірка і ніжність грецького йогурту створюють фантастичий смак. Дзадзикі подають до багатьох страв — у складі мезе, разом із гіросом, як діп до овочів тощо
Варто спробувати Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою
Дзадзикі
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 огірок;
– 600 грамів грецького йогурту;
– 3 зубчики часнику;
– 40 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;
– 15 мілілітрів білого винного оцту;
– сіль, перець до смаку;
– 20 грамів кропу.
Приготування:
- Огірок почистьте, натріть на грубій тертці, присоліть і відставте на 20 хвилин. Після цього добре відіжміть його від води.
- Часник і кріп подрібніть. У глибокій мисці змішайте йогурт, огірок, часник, частину кропу, олію і оцет. Приправте сіллю і перцем, добре перемішайте
- Поставте соус у холодильник на кілька годин, а краще – на ніч. Перед подачею присипте залишками кропу, збризніть олією і поперчіть.