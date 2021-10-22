Експрес сніданок за 15 хвилин: рецепт швидкого сендвіча з лососем та авокадо від Ігора Брагіна

22 жовтня 2021 , 11:56
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Джерело:

24 канал

На ефір "Ранок на 24" завітав президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін. Відомий кулінар приготував швидкий сніданок з маринованого лосося та авокадо, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Вранці в нас не завжди є час на приготування сніданку, але ж перекусити щось потрібно? Ігор Брагін запропонував приготувати смачний та поживний сендвіч з маринованим лососем та авокадо.

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Рецепт сендвіча до сніданку

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1


Сендвіч з авокадо / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 200 – 300 г свіжого лосося;
 – французький багет;
 – 1 авокадо;
 – ½ ст. л. меду;
 – ½ лимона;
 – 10 – 15 г імбиру;
 – соєвий соус;
 – крем-сир.

Приготування:

  1. Зніміть шкірку з риби. Нарізаємо свіжий лосось середніми кубиками.


Приготування сніданку / Скріншот з відео

  1. У глибокому посуді маринуємо рибу нарізаним дрібними кубиками імбирем. Вичавіть до нього половинку лимона та перемішайте.


Приготування сніданку / Скріншот з відео

  1. Додайте до лосося мед та трішки соєвого соусу.


Приготування сніданку / Скріншот з відео

  1. Наріжте багет по діагоналі, щоб вийшли довгі шматки.
  1. Змастіть його крем-сиром.
  1. Авокадо почистіть від шкірки, за допомогою ножа видаліть кісточку.
  1. Наріжте авокадо тонкими шматочками. Викладіть його на багет.
  1. На авокадо викладіть замариновані шматочки лосося, а зверху додайте улюблену зелень. Смачного!

А відео рецепту дивіться у нас на сторінці:

 

Автор: Богданна Рибак