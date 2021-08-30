Ектор готує чебуреки: точний рецепт страви з м'ясною начинкою

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом справжніх соковитих чебуреків з м'ясною начинкою. Це так смачно, що не передати словами. Мерщій готуємо разом!

Чебуреки – улюблена багатьма страва з тонкого заварного тіста та начинки. Вони можуть бути різними: м'ясними, сирними, овочевими та навіть фруктовими – з вишнею просто пальчики оближеш.

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Щоб зменшити калорійність страви, адже в оригінальному рецепті чебуреки обсмажують фритюрі, Ектор Хіменес-Браво запропонував читачам обрати той котрий їм більше до смаку: в духовці, на сухій сковорідці або у великій кількості олії.

Рецепт чебуреків від Ектора Хіменеса-Браво

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Чебуреки / Скріншот з відео кухаря

– 400 г борошна;– 200 мл окропу;– 10 г солі;– 20 г цукру;– 30 мл горілки;– 30 мл олії.– 800 г яловичого фаршу;– 1 ріпчаста цибулина;– 2 зубчики часнику;– 20 г кінзи;– 100 мл води;– 4 г солі;– 3 г чорного меленого перцю.

Приготування:

Для приготування начинки для чебуреків змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею та кінзою. Поперчіть та посоліть начинку та влийте води. Ретельно перемішайте м'ясну начинку до однорідної консистенції.



Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

Для приготування тіста розтопіть в окропі сіль та цукор, всипте борошно, олію та горілку. Заваріть тісто на чебуреки та перекладіть його на шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 1 годину відпочити.



Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

Відділіть від загальної маси тіста невеликий шматочок та розкачайте його в тонкий пласт.



Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

Викладіть в центр тіста 1 – 2 столові ложки фаршу та сформуйте чебурек. Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.



Покрокове приготування страви / Скріншот з відео кухаря

Розігрійте олію у фритюрі для обсмажування чебуреків. Також приготувати чебуреки можна в духовці або підсмажити на сухій сковорідці.

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