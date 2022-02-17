Екзотична солодка картопля: запікаємо батат із часниковим маслом
17 лютого 2022 , 16:46Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Батат (він же солодка картопля) є чудовим гарніром до курочки чи риби. Смакує він і як самостійна страва з ароматною часниковою заправкою.
Лишень скуштуйте! І ви більше не оминатимете спантеличено полиці з великими яскравими бульбами в супермаркеті.
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Батат, запечений з часниковим маслом: рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
– 4 середні бульби батату;
– 4 столові ложки часникового масла (вершкове масло + подрібнений часник);
– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
– 1 чайна ложка дрібно нарізаного свіжого листя чебрецю;
– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– свіжа зелень для оформлення.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Застеліть деко фольгою та відкладіть.
- Помийте батат, просушіть шаром паперового рушника. Акуратно наріжте кожну солодку картоплю надрізами уздовж верхівки, зупиняючись на 1 сантиметр від нижньої частини.
- Будьте обережні, не тисніть занадто сильно, щоб не прорізати картоплю наскрізь.
- Розімніть часникове масло виделкою, змішайте з лимонним соком, чебрецем, розмарином, сіллю і перцем.
Фото Café delites
- Викладіть картоплю на деко, змастіть половиною часникового масла і запікайте 30 хвилин в духовці.
Фото Café delites
- Дістаньте гарнір з духовки, змастіть маслом, що залишилося, і злегка розкрийте скибочки виделкою. Поверніть страву в духовку і продовжуйте випікати ще 30 хвилин.
Смачного!