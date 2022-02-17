Екзотична солодка картопля: запікаємо батат із часниковим маслом

17 лютого 2022 , 16:46
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Джерело:

Café delites

Батат (він же солодка картопля) є чудовим гарніром до курочки чи риби. Смакує він і як самостійна страва з ароматною часниковою заправкою.

Лишень скуштуйте! І ви більше не оминатимете спантеличено полиці з великими яскравими бульбами в супермаркеті. 

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Батат, запечений з часниковим маслом: рецепт

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Інгредієнти:
 – 4 середні бульби батату;
 – 4 столові ложки часникового масла (вершкове масло + подрібнений часник);
 – 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
 – 1 чайна ложка дрібно нарізаного свіжого листя чебрецю;
 – 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;
 – сіль;
 – свіжомелений чорний перець;
 – свіжа зелень для оформлення.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Застеліть деко фольгою та відкладіть.
  1. Помийте батат, просушіть шаром паперового рушника. Акуратно наріжте кожну солодку картоплю надрізами уздовж верхівки, зупиняючись на 1 сантиметр від нижньої частини.
  1. Будьте обережні, не тисніть занадто сильно, щоб не прорізати картоплю наскрізь.
  1. Розімніть часникове масло виделкою, змішайте з лимонним соком, чебрецем, розмарином, сіллю і перцем.


Фото Café delites

  1. Викладіть картоплю на деко, змастіть половиною часникового масла і запікайте 30 хвилин в духовці.


Фото Café delites

  1. Дістаньте гарнір з духовки, змастіть маслом, що залишилося, і злегка розкрийте скибочки виделкою. Поверніть страву в духовку і продовжуйте випікати ще 30 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак