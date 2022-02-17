Екзотична солодка картопля: запікаємо батат із часниковим маслом

Батат (він же солодка картопля) є чудовим гарніром до курочки чи риби. Смакує він і як самостійна страва з ароматною часниковою заправкою.

Лишень скуштуйте! І ви більше не оминатимете спантеличено полиці з великими яскравими бульбами в супермаркеті.

Читайте також Нарізати не потрібно: 5 простих страв із рубленого курячого філе для всієї родини

Батат, запечений з часниковим маслом: рецепт

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

– 4 середні бульби батату;– 4 столові ложки часникового масла (вершкове масло + подрібнений часник);– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;– 1 чайна ложка дрібно нарізаного свіжого листя чебрецю;– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;– сіль;– свіжомелений чорний перець;– свіжа зелень для оформлення.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Застеліть деко фольгою та відкладіть.

Помийте батат, просушіть шаром паперового рушника. Акуратно наріжте кожну солодку картоплю надрізами уздовж верхівки, зупиняючись на 1 сантиметр від нижньої частини.

Будьте обережні, не тисніть занадто сильно, щоб не прорізати картоплю наскрізь.

Розімніть часникове масло виделкою, змішайте з лимонним соком, чебрецем, розмарином, сіллю і перцем.



Фото Café delites

Викладіть картоплю на деко, змастіть половиною часникового масла і запікайте 30 хвилин в духовці.



Фото Café delites

Дістаньте гарнір з духовки, змастіть маслом, що залишилося, і злегка розкрийте скибочки виделкою. Поверніть страву в духовку і продовжуйте випікати ще 30 хвилин.

Смачного!