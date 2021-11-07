Елементарний у готуванні: рецепт морквяного супу із куркумою

Морква – це неймовірний овоч, який завдяки своїм властивостям і універсальності використовується вже століттями. Морква багата бета-каротином, який у печінці перетворюється на вітамін А. Неймовірно ароматний суп з моркви не тільки здатний зігріти у холодну пору, а й має чималі лікувальні властивості.

Вперше моркву почали вирощувати на території сучасного Афганістану тисячу років тому. Її вигляд та смак суттєво відрізнявся від сучасної. Це були фіолетові або чорні плоди, які були надзвичайно твердими та мали гіркий смак. У 17 столітті був розроблений сорт моркви з високим вмістом бета-каротину, який був першою помаранчевою морквою. З того часу цей овоч став масово використовуватися.

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Незабаром настануть холодні та дощові дні, існують чудові способи зігрітися в такий час. Одним із них є приготувати запашний суп із моркви.

Рецепт супу із моркви та куркуми

Час: 1 година

Порцій: 3 – 4

Чудовий суп / Фото unsplash

Інгредієнти:

0,5 л овочевого бульйону;

8 морквин;

1 цибулина;

насіння гарбуза і соняшника;

куркума;

базилік;

чебрець;

5 столових ложок вершкового масла;

сіль і перець до смаку.

Приготування: