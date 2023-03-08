Естонська булка здивує вас простими інгредієнтами, які точно знайдуться на вашій кухні, та смачним результатом. Таку випічку можна смакувати вдома, або ж брати із собою, як солодкий перекус.

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Ще одна перевага – простота рецепта. Після того, як опара підійде, достатньо години, щоб запашні та свіжі естонські булки були на вашому столі.

Рецепт естонської булки

Час: 60 хвилин + 2 години на підкисання

Порцій: 1

Інгредієнти: – 150 мілілітрів молока;

– 1 яєчний жовток;

– 15 грамів сухих дріжджів;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 80 грамів вершкового масла;

– 40 грамів цукру;

– 10 грамів меленої кориці.

Приготування:

Розтоплюємо 30 грамів масла та збиваємо із жовтком.

Додаємо молоко, борошно та дріжджі (за бажання можна додати цукор) та замішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою миску та лишаємо у теплому місці на 1,5 – 2 години.

Розтоплюємо решту масла та замішуємо з цукром і корицею.

Тісто розкатуємо приблизно товщиною 6 – 7 міліметрів і змащуємо сумішшю. Після цього скручуємо у рулет.

Розрізаємо рулет навпіл та переплітаємо між собою, наче косичку. Зверху змащуємо начинкою, якщо вона залишилась.

Деко застеляємо папером для випікання та переносимо на нього булку. Випікаємо у духовці при 200 градусах 20 – 25 хвилин.

Корисні лайфхаки

Під час замішування тіста додайте дрібку солі, щоб смак був більш виразним.

Перед тим, як накривати тісто харчовою плівкою, змастіть його зверху олією. Це завадить підсушуванню продукту.

За бажання готову естонську булку можна присипати цукровою пудрою.

Смачного!

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат