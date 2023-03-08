Естонська булка здивує вас простими інгредієнтами, які точно знайдуться на вашій кухні, та смачним результатом. Таку випічку можна смакувати вдома, або ж брати із собою, як солодкий перекус.

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Ще одна перевага – простота рецепта. Після того, як опара підійде, достатньо години, щоб запашні та свіжі естонські булки були на вашому столі.

Рецепт естонської булки

Час: 60 хвилин + 2 години на підкисання

Порцій: 1

Приготування:

  • Розтоплюємо 30 грамів масла та збиваємо із жовтком.
  • Додаємо молоко, борошно та дріжджі (за бажання можна додати цукор) та замішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою миску та лишаємо у теплому місці на 1,5 – 2 години.
  • Розтоплюємо решту масла та замішуємо з цукром і корицею.
  • Тісто розкатуємо приблизно товщиною 6 – 7 міліметрів і змащуємо сумішшю. Після цього скручуємо у рулет.
  • Розрізаємо рулет навпіл та переплітаємо між собою, наче косичку. Зверху змащуємо начинкою, якщо вона залишилась.
  • Деко застеляємо папером для випікання та переносимо на нього булку. Випікаємо у духовці при 200 градусах 20 – 25 хвилин.

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Смачного!

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат