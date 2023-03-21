Фалафель із зеленого горошку: рецепт для кожного

21 березня 2023, 15:38
Читать новость на русском

Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Ця страва підійде як для м'ясоїдів, так і для вегетаріанців. Спробуйте і ви будете приємно здивовані смаком та ніжністю цих хрумких кульок з горошку.

Фалафель – це популярна страва в ізраїльській, єгипетській та турецькій кухнях. Це хрумкі, обсмажені у фритюрі кульки з нуту (гороху).

Читайте також Котлета по-київськи – ідеальна страва для всієї родини: як її приготувати всього за 15 хвилин

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом фалафеля із сухого зеленого гороху. Страва зайде навіть фанатам м’яса, а смак неодмінно здивує!

Рецепт фалафеля із зеленого гороху

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 2 – 3
Інгредієнти:
 – 200 грамів сухого зеленого гороху;
 – 20 грамів кінзи;
 – 20 грамів петрушки;
 – 20 грамів зеленої цибулі;
 – 50 грамів кунжутної пасти тахіни;
 – лимонний сік;
 – 2 грами зіри;
 – 2 грами коріандру;
 – м'ята.

Приготування:

  • Замочуємо горох у воді та залишаємо, аби він трішки набух та розм'як.
  • Перекладаємо горох разом із зеленню до чаші блендера та подрібнюємо в однорідну масу. Спеції розминаємо у ступі та додаємо до маси. Перемішуємо.

  • Розігріваємо каструлю з великою кількістю олії та обсмажуємо сформовані кульки з горохової маси.
  • На тарілку викладаємо змішану тахіну з лимонним соком, зверху кульки фалафеля та листя свіжого салату.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак