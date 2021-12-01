Фарширована качка: рецепт з яблуками, картоплею та медом

Якщо ви ніколи не готували качку і думаєте, що вкрай складний процес – ви помиляєтеся. Володимир ярославський поділився улюбленим рецептом святкової печені, за яким ви легко та смачно приготуєте цю страву.

Попереду багато свят, іменин та днів народжень. Щоб смачно та ситно накрити святковий стіл ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського ат приготувати фаршировану яблуками качку та спекти до неї картоплю. Пальчики оближеш!

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Рецепт фаршированої качки з яблуками

Час: 4 години (8 – 48 годин на маринування)

4 години (8 – 48 годин на маринування) Порції: 8



Фарширована качка / Фото Володимира Ярославського

– 1 качка (вага 1,3 кілограма);– 75 грамів діжонської гірчиці;– 60 грамів меду;– сіль;– чорний мелений перець;– 5 зелених яблук Симиренка;– 5 штук картоплі.

Приготування:

Для приготування маринаду змішайте в невеликому посуді гірчицю та мед, додайте сіль і чорний мелений перець.

Ретельно промийте качку, протріть її паперовими рушниками. За бажанням відріжте останню фалангу крил.

Натріть тушку маринадом та відправте на 1 – 2 ночі в холодильник.

Вкрийте деко для випікання фольгою так, щоб можна було загорнути в неї качку.

Почистіть яблука від шкірки та розріжте на довільні шматки. Нафаршируйте ними качку, а яблука, що залишилися можна викласти збоку на деко.

Розрахунок солі 10 – 11 грамів на 1 кілограм продукту.



Фарширована качка / Фото Володимира Ярославського

Картоплю розріжте навпіл та підкладіть під качку по боках.

Качині ніжки зав'яжіть шпагатом.

За бажанням можна додати до качки спецій: чебрець, розмарин.

Загорніть качку у фольгу, викладіть її човником, щоб сік не витікав.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте качку 1 годину. Далі зменште температуру духовки до 120 градусів і готуйте качку ще 2 – 2,5 години.



Розібрана качка з яблуками / Фото Володимира Ярославського

Звільніть качку від фольги, полийте м'ясо соком, що утворився. Підкрутіть температуру в духовці до 200 – 220 градусів та випікайте качку до рум'яної скоринки.

Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Якщо качка більша за вагою, ніж у рецепті – готуйте її за часом: кожні пів кіло м'яса на додаткові пів години при 120 градусах.

Текст публікації Володимира Ярославського:

Для мене один з найсмачніших рецептів святкової печені:

75 г гірчиці діжонської, 60 г меду, сіль та перець, 5 невеликих зелених яблук Симиренка краще, 5 невеликих картоплин, 1 качка (у мене була вага 1.3кг).

Маринад: змішайте мед гірчицю сіль і перець.

(сіль найкраще брати з розрахунку 10 – 11 г на 1 кг продукту, залежить як ви любите сіль). Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 просолитися.

Дістаю качку з холодного місця я кладу на середину підготованої фольги: складаю її у 2 шари і готую великий шмат, щоб він міг повністю покрити птицю. Далі чистимо яблука - можна теж змащуючи трохи маринадом (кладемо в качку, частину яка не влізає можна поруч. Картоплю розрізаємо навпіл і також підкладаю під качку по боках. Крила в ідеалі останню фалангу відрізати, а ніжки обв'яжіть шпагатом, щоб було красиво.

Можна додати трав - чебрець і розмарин і добре пакуємо в фольгу - «човником» - щоб сік не витікав! Це прям важливо. Щільно закриваю фольгу (щоб готувалася у власному соці) і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину, а потім роблю температуру 120 градусів і ще готуємо 2 - 2,5 години, потім відкриваю фольгу, поливаю отриманим соком, підіймаю температуру до 200-220 і довожу до рум'яної скоринки! Смачного вам.