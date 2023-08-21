Фаршировані баклажани від Клопотенка – покроковий рецепт смачної закуски

В сезон баклажанів ми завжди придумуємо якісь цікаві страви з цього продукту: від простих закусочних рулетиків до рагу чи запіканок. У нас є цікава ідея з фаршированими баклажанами.

Фаршировані баклажани можуть бути як чудовою закускою, так і основною стравою будь-якого столу: буденного чи святкового.

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Найчастіше їх начинять горіхами, сиром, м'ясним фаршем чи овочами. Також смачно з квасолею та морквою – смакота!

Рецепт фаршированих баклажанів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 500 грамів курячого філе;– 250 грамів сиру фета;– 1 чайна ложка солі;– 1 чайна ложка меленого коріандру;– 1 ложка оливкової олії;– 2 баклажани.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Нарізаємо довільними шматочками 500 грамів курячого філе.

Перекладаємо в блендер та перебиваємо до однорідності. За бажанням скористайтеся м’ясорубкою.



Фаршировані баклажани / Фото Клопотенка

Нарізаємо у фарш фету довільними шматочками або дрібним кубиком.

Додаємо сіль, коріандр та вливаємо оливкову олію. Перемішуємо інгредієнти, аби всі спеції рівномірно розподілилися.

Миємо два баклажани, розрізаємо уздовж, але хвостик не зрізуємо. Він буде утримувати всі соки всередині. Обережно вирізаємо ножем м’якоть всередині. Вона нам не знадобиться. У вас мають вийти "човники".

Кожну половинку наповнюємо начинкою та викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером.



Фаршировані баклажани / Фото Клопотенка

Поливаємо фаршировані баклажани 1 столовою ложкою оливкової олії та ставимо запікатися на 25 – 30 хвилин.

Готову страву дістаємо з духовки та одразу подаємо до столу з овочевими салатами чи гарнірами.

Смачного!

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