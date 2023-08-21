Фаршировані баклажани від Клопотенка – покроковий рецепт смачної закуски

21 серпня 2023, 15:48
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Джерело:

Євген Клопотенко

В сезон баклажанів ми завжди придумуємо якісь цікаві страви з цього продукту: від простих закусочних рулетиків до рагу чи запіканок. У нас є цікава ідея з фаршированими баклажанами.

Фаршировані баклажани можуть бути як чудовою закускою, так і основною стравою будь-якого столу: буденного чи святкового.

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Найчастіше їх начинять горіхами, сиром, м'ясним фаршем чи овочами. Також смачно з квасолею та морквою – смакота!

Рецепт фаршированих баклажанів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів курячого філе;
 – 250 грамів сиру фета;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1 чайна ложка меленого коріандру;
 – 1 ложка оливкової олії;
 – 2 баклажани.

Приготування: 

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Нарізаємо довільними шматочками 500 грамів курячого філе.
  • Перекладаємо в блендер та перебиваємо до однорідності. За бажанням скористайтеся м’ясорубкою.


Фаршировані баклажани / Фото Клопотенка

  • Нарізаємо у фарш фету довільними шматочками або дрібним кубиком.
  • Додаємо сіль, коріандр та вливаємо оливкову олію. Перемішуємо інгредієнти, аби всі спеції рівномірно розподілилися.
  • Миємо два баклажани, розрізаємо уздовж, але хвостик не зрізуємо. Він буде утримувати всі соки всередині. Обережно вирізаємо ножем м’якоть всередині. Вона нам не знадобиться. У вас мають вийти "човники".
  • Кожну половинку наповнюємо начинкою та викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером.


Фаршировані баклажани / Фото Клопотенка

  • Поливаємо фаршировані баклажани 1 столовою ложкою оливкової олії та ставимо запікатися на 25 – 30 хвилин.
  • Готову страву дістаємо з духовки та одразу подаємо до столу з овочевими салатами чи гарнірами.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак