Як приготувати фаршировані конкільоні з м'ясом: простий рецепт

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Якщо ви любите макарони. Приготуйте фаршировані конкільоні з м'ясом. Оригінальна страва сподобається всім, яку можна подавати не тільки у будні, а й свята.

Конкільоні – різновид макаронних виробів з твердих сортів пшениці у формі великої "мушлі". В Італії розділяють на маленькі й великі. Їх фарширують різноманітними начинками – м'ясом з часником, сиром, шпинатом і томатами з додаванням соусів.

Читайте також Рецепт пісного майонезу з сиром тофу від Володимира Ярославського

Фаршировані конкільоні з м'ясом

Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе (або яловичини);
– 1-2 цибулі;
– 20 шт. мушель конкільоні;
– 2-3 столові ложки оливкової олії;
– сіль;
– перець.

Порції: 4

  1. Ретельно помийте філе, наріжте кубиками.
  2. Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
  3. На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте м'ясо, сіль, перець, тушкуйте 5-7 хвилин до готовності.
  4. У каструлі з окропом відваріть мушлі конкільоні до стану аль-денте, зцідіть воду.
  5. Розподіліть начинку у конкільоні. Форму для запікання змастіть олією, викладіть мушлі, накрийте фольгою.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 15 хвилин.
  7. Викладіть на тарілку. Подавайте з соусом. Смачного!