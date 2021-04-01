Як приготувати фаршировані конкільоні з м'ясом: простий рецепт

Якщо ви любите макарони. Приготуйте фаршировані конкільоні з м'ясом. Оригінальна страва сподобається всім, яку можна подавати не тільки у будні, а й свята.

Конкільоні – різновид макаронних виробів з твердих сортів пшениці у формі великої "мушлі". В Італії розділяють на маленькі й великі. Їх фарширують різноманітними начинками – м'ясом з часником, сиром, шпинатом і томатами з додаванням соусів.

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Фаршировані конкільоні з м'ясом

– 500 грамів курячого філе (або яловичини);– 1-2 цибулі;– 20 шт. мушель конкільоні;– 2-3 столові ложки оливкової олії;– сіль;– перець.

Порції: 4