Фаршировані печериці на обід: рецепт з курятиною за лічені хвилини
25 вересня 2022 , 10:18Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Осінь – пора не тільки опалого жовтого листя, а й великим розмаїттям грибів: від лісових до тепличних. Ми дібрали для вас рецепт з печерицями, адже їхня ціна найбільш доступна на ринку.
Фаршировані печериці можуть бути як окремою закускою на столі, так і чудовою гарячою стравою до картоплі чи гречки. Готуються вони елементарно просто, а всередині начинені ніжним курячим фаршем.
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Обов'язково обирайте великі за розміром печериці, їх легше і швидше чистити і начиняти.
Рецепт фаршированих печериць з курячим фаршем
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 12 великих печериць;
– 1 середня цибуля;
– 1 середня морква;
– 1 зубчик часнику;
– 200 грамів курячого фаршу;
– 150 – 200 грамів твердого сиру;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– дрібка орегано.
Приготування:
- ️Гриби чистимо і відламуємо ніжки. Викладаємо очищені шапочки в жаротривку форму або деко.️ Паралельно розігрійте духовку до 190 градусів.
- Моркву натираємо на тертці, ріпчасту цибулю і ніжки грибів нарізаємо кубиками.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
- ️Смажимо на ній цибулю до прозорості, додаємо моркву, гриби, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин.
- Курячий фарш змішуємо з сіллю, чорним перцем, натертим часником і дрібкою орегано. Окремо натираємо сир.
- ️Тушковані овочі викладаємо в шапочки, зверху викладаємо чайну ложку фаршу і тертий сир.
- ️Випікаємо при 190 градусах 25 хвилин.
Смачного!