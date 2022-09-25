Фаршировані печериці на обід: рецепт з курятиною за лічені хвилини

Осінь – пора не тільки опалого жовтого листя, а й великим розмаїттям грибів: від лісових до тепличних. Ми дібрали для вас рецепт з печерицями, адже їхня ціна найбільш доступна на ринку.

Фаршировані печериці можуть бути як окремою закускою на столі, так і чудовою гарячою стравою до картоплі чи гречки. Готуються вони елементарно просто, а всередині начинені ніжним курячим фаршем.

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Обов'язково обирайте великі за розміром печериці, їх легше і швидше чистити і начиняти.

Рецепт фаршированих печериць з курячим фаршем

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

– 12 великих печериць;– 1 середня цибуля;– 1 середня морква;– 1 зубчик часнику;– 200 грамів курячого фаршу;– 150 – 200 грамів твердого сиру;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– дрібка орегано.

Приготування:

️Гриби чистимо і відламуємо ніжки. Викладаємо очищені шапочки в жаротривку форму або деко.️ Паралельно розігрійте духовку до 190 градусів.

Моркву натираємо на тертці, ріпчасту цибулю і ніжки грибів нарізаємо кубиками.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні.

️Смажимо на ній цибулю до прозорості, додаємо моркву, гриби, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин.

Курячий фарш змішуємо з сіллю, чорним перцем, натертим часником і дрібкою орегано. Окремо натираємо сир.

️Тушковані овочі викладаємо в шапочки, зверху викладаємо чайну ложку фаршу і тертий сир.

️Випікаємо при 190 градусах 25 хвилин.

Смачного!