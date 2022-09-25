Фаршировані печериці на обід: рецепт з курятиною за лічені хвилини

25 вересня 2022 , 10:18
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Осінь – пора не тільки опалого жовтого листя, а й великим розмаїттям грибів: від лісових до тепличних. Ми дібрали для вас рецепт з печерицями, адже їхня ціна найбільш доступна на ринку.

Фаршировані печериці можуть бути як окремою закускою на столі, так і чудовою гарячою стравою до картоплі чи гречки. Готуються вони елементарно просто, а всередині начинені ніжним курячим фаршем.

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Обов'язково обирайте великі за розміром печериці, їх легше і швидше чистити і начиняти. 

Рецепт фаршированих печериць з курячим фаршем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 12 великих печериць;
 – 1 середня цибуля;
 – 1 середня морква;
 – 1 зубчик часнику;
 – 200 грамів курячого фаршу;
 – 150 – 200 грамів твердого сиру;
 – олія;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – дрібка орегано.

Приготування:

  • ️Гриби чистимо і відламуємо ніжки. Викладаємо очищені шапочки в жаротривку форму або деко.️ Паралельно розігрійте духовку до 190 градусів.
  • Моркву натираємо на тертці, ріпчасту цибулю і ніжки грибів нарізаємо кубиками.
  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
  • ️Смажимо на ній цибулю до прозорості, додаємо моркву, гриби, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин.
  • Курячий фарш змішуємо з сіллю, чорним перцем, натертим часником і дрібкою орегано. Окремо натираємо сир.
  • ️Тушковані овочі викладаємо в шапочки, зверху викладаємо чайну ложку фаршу і тертий сир.
  • ️Випікаємо при 190 градусах 25 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак