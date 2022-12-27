Соковиті фаршировані печериці: ідеальна закуска до святкового столу

27 грудня 2022, 09:24
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

За кілька днів Новий рік, за столом зберуться тільки найближчі та рідні люди. Щоб здивувати їх смачними наїдками додайте до меню фаршировані печериці.

Фаршировані печериці – ідеальна гаряча закуска до святкового столу. Соковита начинка з овочів та курятини сподобається буквально кожному.

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За цим рецептом у вас вийде близько 15 штук, які вмить розлетяться з тарілки. 

Рецепт фаршированих печериць

  • Час: 1 година
  • Порції: 15 штук
Інгредієнти:
 – 15 великих печериць;
 – 2 маленькі цибулини;
 – 1 невелика морква;
 – 1 маленьке куряче філе;
 – 200 грамів твердого сиру;
 – сіль;
 – перець;
 – олія.

Приготування:

  • Відварюємо куряче філе до готовності у підсоленій воді.
  • Цибулю нарізаємо дрібними шматочками, моркву натираємо. Підсмажуємо до золотистості цибулю, додаємо моркву і тушкуємо ще 5 – 6 хвилин.
  • У грибів видаляємо ніжки і нарізаємо їх маленькими кубиками. Додаємо до моркви з цибулею, солимо і тушкуємо разом ще 5 хвилин.

  • Готове філе нарізаємо дуже дрібно. Сир натираємо на мілкій терці (трішки залиште для посипки зверху) і з'єднуємо засмажку, сир і філе. Перемішуємо і за бажанням можна додати ложку сметани. Наповнюємо гриби начинкою, зверху посипаємо сиром.
  • Запікаємо при 180 градусах 30 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак