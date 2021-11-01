Фаршировані перці з курятиною: дієтична смакота на щодень
1 листопада 2021 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Фаршировані перці – наша улюблена страва ще з дитинства. Ваші бабусі, мабуть, не раз їх готували. А тепер ви можете зробити це власноруч. Дієтичний рецепт вам сподобається!
Існує багато варіацій фаршированих перців, але не всі вони підійдуть вам, якщо ви пильно стежите за фігурою. Тож ми дібрали для вас рецепт дієтичних перчиків із курячим м'ясом.
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Фаршировані перці з курячим філе
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3
Фаршировані перці / Фото Fat Killers
– 3 солодких перчини;
– 200 грамів курячого філе;
– 90 грамів твердого сиру;
– 90 грамів печериць;
– 5 столових ложок грецького йогурту;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Із солодких перчин зріжте верхівку та видаліть насіння.
- Куряче філе наріжте дрібними кубиками.
- Печериці почистіть від шкірки й наріжте шматочками.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Нафаршируйте перці підготованими інгредієнтами шарами: сир, гриби, йогурт, сіль, мелений чорний перець, курятина та сир. Якщо потрібно, повторіть шари.
- Викладіть перці до жаротривкої форми.
Фаршировані перці / Фото Fat Killers
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів і запікайте перці 30 – 40 хвилин.
- При подачі посипте страву дрібно нарізаною зеленню.
Смачного!