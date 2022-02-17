Відмінна закуска з яєць: класичний рецепт з майонезом

Ідеально підходить для свят та посиденьок. Кремовий смак, ніжна консистенція та нічого зайвого.

Фаршировані яйця – це класична та обов'язкова закуска будь-якого святкового столу. Популярними начинками є гриби, ікра, курка, овочі. Ми пропонуємо спробувати простий варіант фаршированих яєць, з майонезом та паприкою.

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Рецепт класичних фаршированих яєць

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12 порцій

– 12 великих яєць;– ½ склянки майонезу;– 1 столова ложка діжонської гірчиці;– сіль;– свіжомелений чорний перець;– 2 столові ложки подрібненої свіжої цибулі;– ¼ чайної ложки паприки.

Приготування:

Помістіть яйця у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть їх до кипіння і варіть 8 хвилин.

Охолодіть яйця, почистіть від шкарлупи та розріжте навпіл.



Фото Damn delicious

У невеликій мисці розімніть жовтки виделкою, додайте майонез, діжонську гірчицю. Присмачте все сіллю та перцем.

За допомогою кондитерського мішка відсадіть начинку в білкові половинки.



Фото Damn delicious

Прикрасьте закуску подрібненою цибулею та паприкою.

Смачного!