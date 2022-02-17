Відмінна закуска з яєць: класичний рецепт з майонезом
17 лютого 2022 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Ідеально підходить для свят та посиденьок. Кремовий смак, ніжна консистенція та нічого зайвого.
Фаршировані яйця – це класична та обов'язкова закуска будь-якого святкового столу. Популярними начинками є гриби, ікра, курка, овочі. Ми пропонуємо спробувати простий варіант фаршированих яєць, з майонезом та паприкою.
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Рецепт класичних фаршированих яєць
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 порцій
– 12 великих яєць;
– ½ склянки майонезу;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 2 столові ложки подрібненої свіжої цибулі;
– ¼ чайної ложки паприки.
Приготування:
- Помістіть яйця у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть їх до кипіння і варіть 8 хвилин.
- Охолодіть яйця, почистіть від шкарлупи та розріжте навпіл.
Фото Damn delicious
- У невеликій мисці розімніть жовтки виделкою, додайте майонез, діжонську гірчицю. Присмачте все сіллю та перцем.
- За допомогою кондитерського мішка відсадіть начинку в білкові половинки.
Фото Damn delicious
- Прикрасьте закуску подрібненою цибулею та паприкою.
Смачного!