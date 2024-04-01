Ви закохаєтесь у цю закуску: фаршировані яйця з тунцем

1 квітня 2024, 22:52
Читать новость на русском

Джерело:

Beszamel

Фаршировані яйця – смачна закуска, яка ідеально підійде до великоднього сніданку. Якщо ви хочете здивувати своїх домочадців – у вас є така можливість.

Яйця, фаршировані тунцем і маринованими огірками – це особливий вид задоволення. Надзвичайне поєднання порадує смак кожного гостя і змусить надовго запам'ятти ваш великодній стіл.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Рецепт фаршированих яєць

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Пікантна закуска / Фото ania gotuje

Інгредієнти:
– 8 зварених яєць на "круто";
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 маринований огірок;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка подрібненої цибулі;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль, перець до смаку. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготування:

  1. Мариновані огірки наріжте невеликими кубиками.
  2. Перекладіть у ситечко та відставте, щоб вони стекли.
  3. Очищені яйця розріжте уздовж навпіл.
  4. За допомогою ложки вийміть жовтки та помістіть їх у миску. Розімніть виделкою. Додайте зціджений тунець і маринований огірок.
  5. Все змішайте.
  6. Додайте майонез, гірчицю і кріп.
  7. Приправте сіллю і перцем.
  8. Ретельно перемішайте.
  9. За допомогою ложки або кондитерського мішка влийте начинку в білки.
  10. Викладіть на блюдо і поставте в холодильник.
  11. Подавайте на великодній сніданок або як закуску на інші випадки.
Це така смакота: як приготувати салат з кукурудзи.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська