Як приготувати фенхель: простий рецепт від Марко Черветті

Джерело:YouTube Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як правильно приготувати корисний та смачний фенхель, який ви можете подати на вечерю. Обов'язково спробуйте.
Марко Черветті пропонує приготувати фенхель на пательні з оливковою олією та часником. Вишукану страву ви можете подавати як основну страву або як гарнір. Фенхель чудово поєднуються с усіма продуктами. Його можна їсти сирим, тушкувати, смажити, запікати, додавати у бульйон, до м'яса, овочів.
Читайте також Фенхель: користь, шкода та застосування в кулінарії
Як приготувати фенхель – рецепт від Марко Черветті у відео: