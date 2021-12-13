Фігурні пряники до Миколая: готуємо разом з дітьми

18:20

Ми впевнені, що ви і ваші діти рахуєте дні до Миколая (ми теж рахуємо). Щоб відсвяткувати цей день справді особливо, ми підготували рецепт пряників та айсингу до них. Нехай День святого Миколая буде справді солодким!