Ресторан – сімейний бізнес, яким нині керує зять подружжя. Там готують борщ, вареники та інші культові українські страви.

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Культовий ресторан допомагає українцям

Документальний фільм "Veselka: веселка на розі в центрі світу" озвучив американський актор Девід Духовни, який має українське походження. Його дідусь був родом з Бердичева Житомирської області, однак потім емігрував до США. Девід виріс за 2 квартали від ресторану.

Я вдячний за можливість дати свій голос для місця та частини міста, які є великою частиною мого дитинства, історії та спадщини,

– зазначив актор.

Стрічка розповідає про культовий український ресторан, який працює вже майже 70 років. Зокрема, про стосунки другого покоління власників та допомогу Україні після 24 лютого.

Ресторан тривалий час був культурним центром, переживши війни, міграції, а тепер і російське вторгнення в Україну. Цей фільм не просто про заклад, це свідчення незламного духу громади та універсальної здатності їжі об'єднувати людей.

"Це кіно про те, як сімʼї й спільноти обʼєднуються завдяки їжі й культурі. Veselka була другою їдальнею для студентів Нью-Йоркської школи мистецтв Тіша, зокрема й для мене", – заявив режисер Майкл Фіоре.

Лейтмотивом фільму стали події війни, яка впливає на родину засновників та персонал закладу. Від лютого 2022 року "Веселка" зібрала понад 600 тисяч доларів для постраждалих від російського вторгнення.