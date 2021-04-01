Як вибрати фініки та про методи їхнього приготування розповідає кондитерка Ліза Глінська

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо ви любите фініки, так само як і ми, ви маєте знати, як правильно обрати їх, щоб споживати тільки корисні фрукти.
Фініки вважають одними із найсолодших фруктів, адже вміст цукру в них близько 60 – 65%. Ліза Глінська вирішила розповісти читачам про користь цих фруктів, як їх правильно обрати та використати у десертах.
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Не всі фініки однаково корисні, все залежить від того, як саме їх обробили виробники перед пакуванням.
Якщо фініки висушують на свіжому повітрі, в тіні або на сонці – це ідеальний спосіб їхнього приготування перед пакуванням. Проте не всі виробники так роблять, адже на це потрібно досить багато часу.
При висушуванні фініків в спеціально облаштованій печі, котра пришвидшує процес підготовки фруктів, вони теж залишаються максимально корисними для вживання.
А от спосіб замочування фініків в цукровому або глюкозному сиропі продовжує термін зберігання фруктів, проте сироп також "консервує" і ті фініки, котрі вже почали псуватися.
Замочування – один із найпопулярніших способів для заготовки фініків в наш час. Він достатньо економний, але фініки виходять дуже калорійними. Замість користі від них ми отримуємо додаткову порцію цукру в організмі, десерт приготований з таких фруктів вже не може вважатися корисним.
Уважно читайте опис на етикетці, або зверніть увагу на зовнішній вигляд фініків, якщо ви купуєте їх на вагу. У натуральних фініків темна шкірка, однорідна та матова з невеликими зморшками. На них не буде тріщин та фініки в міру м'які.
Фініки висушені на повітрі
Якщо на фініках є тріщини – їх сушили в печі. Досить часто після цього способу заготовки у фініків розшаровується шкірка та вони стають дуже темними.
Липкі фініки з помітними кристалами цукру на поверхні однозначно побували у ванні з сиропу.
Запам'ятайте, фініки обов'язково потрібно промити перед використанням, краще навіть кілька разів у чистій воді. Додатково можна замочити фініки на 20 хвилин у воді, а потім ще раз промити.