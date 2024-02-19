Його хочеться ще і ще: приготуйте фінський вершковий суп

19 лютого 2024, 15:05
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Джерело:

yummy.lera

Якщо не дуже любите супи, спробуйте скористатися цим рецептом. Страва вийде ароматною і дуже смачною.

Приготувати цей суп досить просто. Вам потрібно лише пів години.

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Рецепт фінського вершкового супу

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 середні картоплини;
– 200 грамів лосося;
– 1 упаковка овочевої заправки або засмажка з 1 цибулини та 1 морквини;
– 200 мілілітрів вершків 10%;
– 50 грамів крем-сиру;
– кріп до смаку.

Приготування:

  1. Нарізану картоплю покладіть у киплячу підсолену воду і варіть майже до готовності орієнтовно 10 хвилин.
  2. Додайте нарізаний лосось, овочеву заправку і варіть на середньому вогні ще 5 хвилин.
  3. Далі додайте вершки, доведіть до кипіння та вимкніть вогонь.
  4. Додайте крем-сир, кріп та перемішайте. Дайте готовому супчику настоятися під кришкою 15 хвилин.
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Автор: Ольга Котів