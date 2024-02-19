Його хочеться ще і ще: приготуйте фінський вершковий суп

Якщо не дуже любите супи, спробуйте скористатися цим рецептом. Страва вийде ароматною і дуже смачною.

Приготувати цей суп досить просто. Вам потрібно лише пів години.

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Рецепт фінського вершкового супу

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 4 середні картоплини;– 200 грамів лосося;– 1 упаковка овочевої заправки або засмажка з 1 цибулини та 1 морквини;– 200 мілілітрів вершків 10%;– 50 грамів крем-сиру;– кріп до смаку.

Приготування:

Нарізану картоплю покладіть у киплячу підсолену воду і варіть майже до готовності орієнтовно 10 хвилин. Додайте нарізаний лосось, овочеву заправку і варіть на середньому вогні ще 5 хвилин. Далі додайте вершки, доведіть до кипіння та вимкніть вогонь. Додайте крем-сир, кріп та перемішайте. Дайте готовому супчику настоятися під кришкою 15 хвилин.