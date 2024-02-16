Окрім цього, інгредієнти потрібні найдоступніші. Цей пиріг може стати вашим улюбленим.

Варто спробувати Швидкий і простий рецепт: розкішні пиріжки з кислою капустою "Баба Єлька"

Перевернутий м'ясний пиріг на пательні

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Цибулю почистьте, наріжте та обсмажте на олії до прозорості. Додайте фарш і готуйте, перемішуючи, близько 8 хвилин. Додайте сіль, перець, спеції та перемішайте.
  2. У миску вбийте яйця, додайте кефір, розпушувач, сіль, перець і розмішайте вінчиком. Всипте борошно і знову перемішайте до однорідності.
  3. Залийте тістом фарш, накрийте кришкою і смажте на маленькому вогні 20 хвилин. Після цього накрийте пательню листом пергаментного паперу, зверху покладіть велику тарілку та акуратно переверніть пиріг на пергамент.
  4. Пиріг разом з пергаментом покладіть назад в пательню, посипте тертим сиром, накрийте кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Готову страву присипте подрібненою зеленню.