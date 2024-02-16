Окрім цього, інгредієнти потрібні найдоступніші. Цей пиріг може стати вашим улюбленим.
Варто спробувати Швидкий і простий рецепт: розкішні пиріжки з кислою капустою "Баба Єлька"
Перевернутий м'ясний пиріг на пательні
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Цибулю почистьте, наріжте та обсмажте на олії до прозорості. Додайте фарш і готуйте, перемішуючи, близько 8 хвилин. Додайте сіль, перець, спеції та перемішайте.
- У миску вбийте яйця, додайте кефір, розпушувач, сіль, перець і розмішайте вінчиком. Всипте борошно і знову перемішайте до однорідності.
- Залийте тістом фарш, накрийте кришкою і смажте на маленькому вогні 20 хвилин. Після цього накрийте пательню листом пергаментного паперу, зверху покладіть велику тарілку та акуратно переверніть пиріг на пергамент.
- Пиріг разом з пергаментом покладіть назад в пательню, посипте тертим сиром, накрийте кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Готову страву присипте подрібненою зеленню.