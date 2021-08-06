Флорентійське печиво з горішками без борошна та яєць: рецепт кондитерки Лізи Глінської

Якщо ви не вживаєте борошна – цей рецепт смачного та солодкого печива саме для вас. До речі, до печива входить в'ялена вишня, мигдалеві пластівці та насіння гарбуза, що робить його не тільки смачним, а й корисним.

Флорентійське печиво – це класична італійська випічка з мигдалевих пластівців в карамелі. Вперше рецепт був відтворений у Флоренції в епоху Відродження.

Читайте також Найкращі сезонні овочі до різних частин курочки: рецепти на будь-який смак

До цього печива за оригінальним рецептом не входить ні борошно, ні яйця. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом печива, за яким сама готує для своїх рідних.

Рецепт печива з горішками

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6



Скріншот з відео

– 50 г меду;– 50 г цукру;– 40 мл жирних вершків 30 – 33%;– 20 г вершкового масла;– 80 г мигдалевих пластівці;– 30 г в'яленої вишні;– 20 г насіння гарбуза;– 50 г шоколаду.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.



Скріншот з відео

В невеликій каструлі з'єднайте мед, цукор, вершки та вершкове масло та перемішайте.



Скріншот з відео

Відправте каструлю на плиту та при постійному помішуванні прогріваємо суміш. Коли цукор розтопиться зніміть каструлю з плити.



Скріншот з відео

Перелийте суміш в миску та з'єднайте з мигдалевими пластівцями, насінням гарбуза та вишнею. Ретельно перемішайте масу.



Скріншот з відео

Сформуйте печиво круглої форми та випікайте його в духовці в силіконовій формі або на деко. Через 8 – 10 хвилин печиво буде готове.



Скріншот з відео

Дістаньте печиво з духовки та дайте йому повністю охолонути.

Розтопіть шоколад на паровій бані та полийте ним готове печиво. Відправте його в прохолодне місце, щоб шоколад стабілізувався.



Скріншот з відео

Подавайте печиво до столу. Смачного!

Рецепт горіхового печива без борошна – відео: