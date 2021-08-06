Флорентійське печиво з горішками без борошна та яєць: рецепт кондитерки Лізи Глінської

6 серпня 2021 , 18:10
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Якщо ви не вживаєте борошна – цей рецепт смачного та солодкого печива саме для вас. До речі, до печива входить в'ялена вишня, мигдалеві пластівці та насіння гарбуза, що робить його не тільки смачним, а й корисним.

Флорентійське печиво – це класична італійська випічка з мигдалевих пластівців в карамелі. Вперше рецепт був відтворений у Флоренції в епоху Відродження.

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До цього печива за оригінальним рецептом не входить ні борошно, ні яйця. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом печива, за яким сама готує для своїх рідних.

Рецепт печива з горішками

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6


Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 50 г меду;
 – 50 г цукру;
 – 40 мл жирних вершків 30 – 33%;
 – 20 г вершкового масла;
 – 80 г мигдалевих пластівці;
 – 30 г в'яленої вишні;
 – 20 г насіння гарбуза;
 – 50 г шоколаду.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.


Скріншот з відео

  1. В невеликій каструлі з'єднайте мед, цукор, вершки та вершкове масло та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Відправте каструлю на плиту та при постійному помішуванні прогріваємо суміш. Коли цукор розтопиться зніміть каструлю з плити.


Скріншот з відео

  1. Перелийте суміш в миску та з'єднайте з мигдалевими пластівцями, насінням гарбуза та вишнею. Ретельно перемішайте масу.


Скріншот з відео

  1. Сформуйте печиво круглої форми та випікайте його в духовці в силіконовій формі або на деко. Через 8 – 10 хвилин печиво буде готове.


Скріншот з відео

  1. Дістаньте печиво з духовки та дайте йому повністю охолонути.
  1. Розтопіть шоколад на паровій бані та полийте ним готове печиво. Відправте його в прохолодне місце, щоб шоколад стабілізувався.


Скріншот з відео

  1. Подавайте печиво до столу. Смачного!

Рецепт горіхового печива без борошна – відео:

 

Автор: Богданна Рибак