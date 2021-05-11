Фокача з куркою, цибулею та оливками: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт пирога з курятиною, який можна подавати у будні та свята. Ця страва усім сподобається.
Фокача у перекладі з італійської – хліб. Тісто готують з оливкової олії, води, борошна з додаванням дріжджів, а також використовують як основу для піци. Пиріг може бути з солоною або солодкою начинкою.
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Рецепт пирогаІнгредієнти:
– 100 грамів курячого філе;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів дріжджів;
– 150 мілілітрів води;
– оливкова олія;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 25 грамів в'ялених томатів;
– 5 грамів солі.
- У миску з водою викладіть дріжджі, додайте борошно, сіль, оливкову олію, перемішайте. Замісіть тісто, залиште на дві години в холодильнику.
- Ретельно помийте куряче філе, відваріть в окропі.
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні.
- У миску викладіть курку, оливки, в’ялені помідори, цибулю, часник, перемішайте.
- Тісто викладіть у форму для випікання, залиште на 30 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло.
- З тіста сформуйте коржі. Викладіть у форму, додайте начинку. Інший корж розділіть на смужки, викладіть зверху.
- Розігрійте духовку до температури 220 градусів, відправте запікатись протягом 15-18 хвилин.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розріжте на порції. Смачного!