Фокачча з помідорами та сиром: готуємо з Ектором

24 січня 2023, 13:04
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Якщо ви шукаєте швидкий та доступний рецепт смачного перекусу – фокачча те, що вам потрібно.

Фокачча – популярний хліб родом з Італії. Його швидко та легко готувати. Додавати до нього можна будь-які улюблені сухі спеції, а подавати з сальсою.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом справжньої італійської фокаччі, яку полюблять усі.

Рецепт фокаччі з помідорами та сиром

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 2 склянки теплої води;
 – 2 столові ложки сухих дріжджів;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 500 грамів борошна;
 – 2 чайні ложки цукру;
 – оливкова олія.
Додатково:
 – 10 грамів базиліку;
 – 20 грамів цибулі;
 – 10 грамів сухого базиліку;
 – 10 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

  • У мисці з'єднуємо теплу воду, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо вінчиком.
  • У окремій мисці поєднуємо просіяне борошно та сіль. Невеликими порціями вмішуємо сухі інгредієнти з опарою та замішуємо однорідне тісто. Поливаємо олією та відправляємо його в холодильник на кілька годин під шаром харчової плівки.

  • Виймаємо тісто, руками формуємо коржик у жаротривкій формі з олією. Посипаємо спеціями та нарізаною цибулею.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо випікатися фокаччу до готовності.
Інгредієнти для сальси:
 – 200 грамів помідорів;
 – 10 мілілітрів оливкової олії;
 – 5 зубчиків часнику;
 – 10 грамів кінзи.

Приготування:

  • Нарізаємо помідори дрібними кубиками, вичавлюємо часник та перемішуємо з олією.
  • Додаємо нарізану кінзу, улюблені спеції та перемішуємо.
  • Виймаємо готову фокаччу, розрізаємо на порційні шматочки та викладаємо зверху овочеву сальсу та шматочки моцарели (за бажанням).

Смачного!

Автор: Богданна Рибак