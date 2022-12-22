Несподіванка навіть для досвідчених: різні функції сторін фольги та їх призначення

Алюмінієва фольга – доволі звичний інструмент, коли йдеться про запікання м'яса або зберігання страв. Виявляється, сторони фольги мають різне призначення.

Для того, щоб досконало використовувати будь-який інструмент, потрібно добре ознайомитися з його функціями та призначенням. Кожен з нас не раз використовував алюмінієву фольгу, але не факт, що ми робили це правильно!

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Різне призначення сторін фольги

Якщо уважно придивитися до фольги, то можна побачити, що з одного боку вона матова, а з іншого – блискуча. Це зовсім не особливість матеріалу, завдяки цьому кожна зі сторін має своє функціональне призначення.

Секрети, які повинні знати усі / Фото Pexels

Найчастіше ми користуємося фольгою при запіканні страв. Для цього потрібно пам'ятати: блискуча сторона відповідає за підтримку температури їжі, тому при випіканні вона повинна бути з внутрішньої сторони.

Якщо ж ви хочете з допомогою фольги зберігати їжу в холодильнику без вбирання рідини та зайвих запахів, то тоді з внутрішнього боку повинна бути матова сторона.

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Також фольга незамінна, коли потрібно видалити пригорілості. Просто сформуйте з не кульку та гарно потріть місце, де пригоріла їжа. Трішки зусиль – і ваш посуд знову буде чистим та готовим до використання.