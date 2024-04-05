Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо справжній одеський форшмак і халу
5 квітня 2024, 16:20Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Одеса для багатьох асоціюється зі смачною єврейською кухнею. Влаштуйте й собі незвичні родинні посиденьки, приготувавши форшмак та халу.
Форшмак готується досить просто. Однак смак він матиме просто казковий
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Форшмак
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– 1 оселедець;
– 50 грамів хліба без скоринки;
– 100 мілілітрів молока;
– 1 цибулина;
– 1 – 2 яблука;
– лимонний сік та цедра до смаку;
– 30 грамів масла;
– зелена цибуля сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Оселедець подрібніть ножем або через м'ясорубку.
- Хліб замочіть в молоці, після чого відтисніть та додайте до оселедця.
- Яблуко та цибулю натріть на дрібній тертці та покладіть до оселедця.
- Додайте сік, цедру лимона, розм'якшене вершкове масло, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте.
- Подавайте форшмак із зеленою цибулею, хлібом чи вареним яйцем.
Рецепт хали
- Час: 1 година + 2,5 години на підростання тіста
- Порцій: 6
– 470 – 490 грамів пшеничного борошна;
– 60 мілілітрів теплої води;
– 6 грамів сухих дріжджів (18 грамів пресованих);
– 4 великі яйця;
– 8 грамів солі;
– 70 грамів цукру;
– 60 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка молока.
Приготування:
- З'єднайте теплу воду та дріжджі. Додайте 2 столові ложки борошна, перемішайте вінчиком та залиште на 15 хвилин.
- У великій мисці збийте 3 яйця, додайте сіль та цукор, перемішайте до розчинення. Туди ж влийте олію, опару з дріжджів та перемішайте.
- Додайте поступово просіяне борошно. Вимішуйте 5 – 7 хвилин в мисці, поки тісто не стане однорідним. Потім перекладіть на стіл і вимішуйте декілька хвилин, поки не перестане липнути до рук.
- Перекладіть тісто в іншу миску змащену олією, накрийте і залиште на 2 години.
- Далі поділіть тісто навпіл і кожну частинку – ще на 4 кульки. Накрийте їх плівкою на столі.
- Кульки тонко розкачайте та закрутіть в жгут. Потім трішки його розкачайте, щоб згладити шов та поверніть під плівку. Так зробіть з усіма кульками.
- Візьмуть 4 жгути й ще раз прокачуємо їх до довжини орієнтовно 45 сантиметрів. Заплетіть косицю.
- Готову халу залиште під плівкою ще хвилин на 20. Після цього змастіть її яйцем з молоком і випікайте в духовці при 170 градусах 30 – 35 хвилин.