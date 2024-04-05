Свекруха вимагатиме рецепт: готуємо справжній одеський форшмак і халу

Одеса для багатьох асоціюється зі смачною єврейською кухнею. Влаштуйте й собі незвичні родинні посиденьки, приготувавши форшмак та халу.

Форшмак готується досить просто. Однак смак він матиме просто казковий

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Форшмак

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

– 1 оселедець;– 50 грамів хліба без скоринки;– 100 мілілітрів молока;– 1 цибулина;– 1 – 2 яблука;– лимонний сік та цедра до смаку;– 30 грамів масла;– зелена цибуля сіль, перець до смаку.

Приготування:

Оселедець подрібніть ножем або через м'ясорубку. Хліб замочіть в молоці, після чого відтисніть та додайте до оселедця. Яблуко та цибулю натріть на дрібній тертці та покладіть до оселедця. Додайте сік, цедру лимона, розм'якшене вершкове масло, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте. Подавайте форшмак із зеленою цибулею, хлібом чи вареним яйцем.

Рецепт хали

Час : 1 година + 2,5 години на підростання тіста

: 1 година + 2,5 години на підростання тіста Порцій: 6

Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.– 470 – 490 грамів пшеничного борошна;– 60 мілілітрів теплої води;– 6 грамів сухих дріжджів (18 грамів пресованих);– 4 великі яйця;– 8 грамів солі;– 70 грамів цукру;– 60 мілілітрів олії;– 1 столова ложка молока.

Приготування:

З'єднайте теплу воду та дріжджі. Додайте 2 столові ложки борошна, перемішайте вінчиком та залиште на 15 хвилин. У великій мисці збийте 3 яйця, додайте сіль та цукор, перемішайте до розчинення. Туди ж влийте олію, опару з дріжджів та перемішайте. Додайте поступово просіяне борошно. Вимішуйте 5 – 7 хвилин в мисці, поки тісто не стане однорідним. Потім перекладіть на стіл і вимішуйте декілька хвилин, поки не перестане липнути до рук. Перекладіть тісто в іншу миску змащену олією, накрийте і залиште на 2 години. Далі поділіть тісто навпіл і кожну частинку – ще на 4 кульки. Накрийте їх плівкою на столі. Кульки тонко розкачайте та закрутіть в жгут. Потім трішки його розкачайте, щоб згладити шов та поверніть під плівку. Так зробіть з усіма кульками. Візьмуть 4 жгути й ще раз прокачуємо їх до довжини орієнтовно 45 сантиметрів. Заплетіть косицю. Готову халу залиште під плівкою ще хвилин на 20. Після цього змастіть її яйцем з молоком і випікайте в духовці при 170 градусах 30 – 35 хвилин.