Французька насолода: тонкощі та рецепт жульєну від Євгена Клопотенка
10 листопада 2021 , 15:29Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Жульєн – це страва, яка здатна вразити смаки кожного, незалежно від його кулінарних вподобань. Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився секретом, як розкрити смак страви на повну.
Гриби та курка – це завжди чудове поєднання. Однією з найкращих опцій приготування цього дуету може стати жульєн.
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Жульєн – це грибна запіканка з вершками та сирною скоринкою. Ця страва є прекрасним варіантом для смачного та ситного перекусу.
Рецепт жульєну з куркою та грибами
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти
- 400 грам печериць;
- 250 – 300 грам курячого філе;
- 1 цибуля ріпчаста;
- 20 грам вершкового масла;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 2 зубчика часнику;
- 100 грам сиру брі;
- 100 грам твердого сиру;
- 50 – 100 мілілітрів вершків (33% жирності);
- 1 – 2 дрібки меленого мускатного горіха;
- сіль, перець до смаку.
Приготування
- Очистіть цибулю та часник. Часник подрібніть, а цибулю наріжте середнім кубиком.
- Гриби поріжте на шматочки середнього розміру.
- Куряче філе розділіть на тонкі смужки.
- Розігрійте пательню, викладіть на неї суміш вершкового масла та оливкової олії. Викладіть до пательні порізані часник та цибулю та обсмажте 2 – 3 хвилини до прозорості.
- До овочів додайте гриби й продовжуйте тушкувати ще 3-4 хвилини.
- Додайте до пательні шматки курки, посоліть та поперчіть до смаку та обсмажуйте ще протягом 4 – 5 хвилин.
- Сир брі розділіть на невеликі шматочки.
- Додайте до пательні шматочки сиру брі та 1 – 2 дрібки мускатного горіха. Тушкуйте приблизно хвилину, поки сир не розплавиться. Потім додайте 50 – 100 мілілітрів вершків, їх кількість залежить від бажаної консистенції. Важливо, щоб маса була не надто рідкою, але і не стала сухою.
- Посипте жульєн зверху тертим сиром і поставте у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.
- Приблизний час приготування страви – 15-20 хвилин. Сир повинен розтанути й перетворитися на хрустку скоринку. Перекладіть суміш у форму для запікання необхідного розміру.