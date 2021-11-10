Французька насолода: тонкощі та рецепт жульєну від Євгена Клопотенка

Жульєн – це страва, яка здатна вразити смаки кожного, незалежно від його кулінарних вподобань. Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився секретом, як розкрити смак страви на повну.

Гриби та курка – це завжди чудове поєднання. Однією з найкращих опцій приготування цього дуету може стати жульєн.

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Жульєн – це грибна запіканка з вершками та сирною скоринкою. Ця страва є прекрасним варіантом для смачного та ситного перекусу.

Рецепт жульєну з куркою та грибами

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Неймовірно апетитна страва / Фото Євген Клопотенко

Інгредієнти

400 грам печериць;

250 – 300 грам курячого філе;

1 цибуля ріпчаста;

20 грам вершкового масла;

1 столова ложка оливкової олії;

2 зубчика часнику;

100 грам сиру брі;

100 грам твердого сиру;

50 – 100 мілілітрів вершків (33% жирності);

1 – 2 дрібки меленого мускатного горіха;

сіль, перець до смаку.

Приготування