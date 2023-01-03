Рецепт на все життя: французькі дріжджові булочки

Молочні булочки власного виробництва – чудова альтернатива купівлі хліба. Вони чудово пасують не лише для сендвічів, а й для споживання усіх можливих страв.

Молочні дріжджові булочки – це зазвичай гарна опція для сніданку, яка поширилася світом з Франції. Їх можна поєднати абсолютно з будь-якими додатками, тож готувати булочки можна максимально часто, просто змінюючи начинку.

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Рецепт молочних французьких булочок

Час: 40 хвилин + час для росту тіста

Порцій: 16 штук

Французька вишуканість на кожен день / Фото Lekcje w kuchnie

Інгредієнти:

500 грамів борошна;

20 грамів свіжих дріжджів;

7 грамів сухих дріжджів;

125 мілілітрів молока для закваски;

250 мілілітрів молока для тіста;

1 столова ложка цукру;

1 плоска чайна ложка солі;

50 грамів розм'якшеного вершкового масла.

Приготування: