Рецепт на все життя: французькі дріжджові булочки

3 січня 2023, 16:40
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Джерело:

Beszamel

Молочні булочки власного виробництва – чудова альтернатива купівлі хліба. Вони чудово пасують не лише для сендвічів, а й для споживання усіх можливих страв.

Молочні дріжджові булочки – це зазвичай гарна опція для сніданку, яка поширилася світом з Франції. Їх можна поєднати абсолютно з будь-якими додатками, тож готувати булочки можна максимально часто, просто змінюючи начинку.

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Рецепт молочних французьких булочок

Час: 40 хвилин + час для росту тіста

Порцій: 16 штук

Французька вишуканість на кожен день / Фото Lekcje w kuchnie

Інгредієнти:

  • 500 грамів борошна;
  • 20 грамів свіжих дріжджів;
  • 7 грамів сухих дріжджів;
  • 125 мілілітрів молока для закваски;
  • 250 мілілітрів молока для тіста;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1 плоска чайна ложка солі;
  • 50 грамів розм'якшеного вершкового масла.

Приготування:

  1. Молоко для закваски трішки нагріваємо, додаємо в нього цукор та сіль і перемішуємо. Додаємо дріжджі і гарно перемішуємо.
  2. У миску просіюємо борошно, робимо в ньому ямку, виливаємо в неї закваску та гарно вимішуємо. Залишаємо на 30 хвилин.
  3. Після цього часу додаємо молоко та масла і вимішаємо однорідне тісто. Накриваємо тісто рушником та залишаємо на 1 годину, тісто має вирости вдвічі.
  4. Пробиваємо тісто пальцями та трішки вимішуємо, щоб позбутися газів. Ділимо його на 16 частин, з яких формуємо булочки. Викладаємо на деко не надто щільно (вони ще збільшаться), накриваємо вологою серветкою та залишаємо на 30 хвилин.
  5. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Робимо на булочках надрізи та випікаємо 20 хвилин.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська