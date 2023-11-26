Ваші діти будуть задоволені: рецепт французьких грінок з варенням

26 листопада 2023, 20:30
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Джерело:

ВВС Food

"Яєчний хліб" – одна з улюблених страв дітей. Якщо потрібно приготувати щось для швидкого перекусу, то кращої опції годі й шукати.

Цей рецепт точно має шанси на те, аби стати одним із ваших улюблених. Усього кілька хвилин та простих інгредієнтів – і ваша дитина вже матиме щось смачненьке до чаю.

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Рецепт французьких грінок з варенням

Час: до 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового масла;
4 скибочки білого хліба;
– 3 столові ложки варення;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів молока;
– 25 грамів цукрової пудри;
– пів чайної ложки ванільного цукру;
– 4 чайні ложки соняшникової олії;
для цукру з корицею:
– 25 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

  • Дві скибочки хліба змастити вершковим маслом і густо змастити варенням. З'єднуємо зі "парними" скибками хліба.
  • Збийте яйце, молоко, цукор і ваніль у великій мисці.
  • З'єднайте цукрову пудру та корицю.
  • На сковороді розігріваємо 2 чайні ложки олії та масло, яке залишилося. Рівень вогню – середній.
  • Кожен із бутербродів замочуємо у яєчній суміші та смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
  • Після смаження обсипати кожен бутерброд цукром з корицею.
  • Перед подачею розрізати навпіл.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська