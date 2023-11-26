Ваші діти будуть задоволені: рецепт французьких грінок з варенням
26 листопада 2023, 20:30Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
"Яєчний хліб" – одна з улюблених страв дітей. Якщо потрібно приготувати щось для швидкого перекусу, то кращої опції годі й шукати.
Цей рецепт точно має шанси на те, аби стати одним із ваших улюблених. Усього кілька хвилин та простих інгредієнтів – і ваша дитина вже матиме щось смачненьке до чаю.
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Рецепт французьких грінок з варенням
Час: до 10 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 50 грамів вершкового масла;
– 4 скибочки білого хліба;
– 3 столові ложки варення;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів молока;
– 25 грамів цукрової пудри;
– пів чайної ложки ванільного цукру;
– 4 чайні ложки соняшникової олії;
для цукру з корицею:
– 25 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка меленої кориці.
Приготування:
- Дві скибочки хліба змастити вершковим маслом і густо змастити варенням. З'єднуємо зі "парними" скибками хліба.
- Збийте яйце, молоко, цукор і ваніль у великій мисці.
- З'єднайте цукрову пудру та корицю.
- На сковороді розігріваємо 2 чайні ложки олії та масло, яке залишилося. Рівень вогню – середній.
- Кожен із бутербродів замочуємо у яєчній суміші та смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
- Після смаження обсипати кожен бутерброд цукром з корицею.
- Перед подачею розрізати навпіл.