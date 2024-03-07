Ви можете використовувати будь-яке варення на ваш смак. Головне, щоб воно було густим.
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Тертий пиріг із повидлом на маргарині
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Борошно розмішайте з содою, додайте натертий маргарин. Добре розітріть все руками на крихту.
- Яйце збийте з цукром, додайте сік лимона і майонез. Добре перемішайте.
- Додайте яєчну суміш до крихти й вимісіть еластичне тісто. Розділіть його на 2 майже однакові частини. Меншу загорніть в плівку й покладіть в морозилку на 5 – 10 хвилин.
- Деко застеліть пергаментом, змащеним маргарином. Більший шматок тіста тонко розкачайте на деко. Змастіть варенням або повидлом.
- Дістаньте з морозилки другий шматок тіста і натріть на великій тертці, рівномірно розподіляючи по всій поверхні.
- Відправте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Випікайте до рум'яності.