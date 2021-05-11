Французький кіш з цибулею-пореєм: сімейний рецепт від Марко Черветті

11 травня 2021 , 09:15
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Джерело:

Youtube Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками сімейним рецептом пирога з пореєм, який готує його мама. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті розповідає як приготувати відкритий пиріг з пореєм та вишуканим соусом бешамель. Пиріг виходить ніжним та соковитим. 

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Рецепт пирога 

Інгредієнти:
– 1 порей;
– оливкова олія;
– вершкове масло 82%;
– 30 грамів борошна;
– 500 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– тісто листкове (заморожене);
– тертий сир Пармезан;
– перець;
– мускатний горіх;
– сіль.
  1. Помийте, почистіть порей, наріжте скибочками.
  2. На розігрітій пательні з олією, обсмажте порей кілька хвилин, додайте сіль, готуйте доки не стане м'яким.
  3. Для приготування соусу розтопіть у каструлі вершкове масло, додайте борошно, молоко, сіль, перемішайте. Зніміть з вогню, додайте перець, мускатний горіх, перемішайте.
  4. Тісто заздалегідь розморозьте.
  5. Форму застеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху додайте порей, тертий сир, вилийте соус, закріпіть краї тіста. Зверху додайте тертий сир та вершкове масло.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки, розріжте на порції. Смачного!

Кіш з пореєм – сімейний рецепт від Марко Черветті у відео:

 

Автор: Євгенія Тугушева