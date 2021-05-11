Французький кіш з цибулею-пореєм: сімейний рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками сімейним рецептом пирога з пореєм, який готує його мама. Як приготувати – читайте у матеріалі.
Марко Черветті розповідає як приготувати відкритий пиріг з пореєм та вишуканим соусом бешамель. Пиріг виходить ніжним та соковитим.
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Рецепт пирогаІнгредієнти:
– 1 порей;
– оливкова олія;
– вершкове масло 82%;
– 30 грамів борошна;
– 500 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– тісто листкове (заморожене);
– тертий сир Пармезан;
– перець;
– мускатний горіх;
– сіль.
- Помийте, почистіть порей, наріжте скибочками.
- На розігрітій пательні з олією, обсмажте порей кілька хвилин, додайте сіль, готуйте доки не стане м'яким.
- Для приготування соусу розтопіть у каструлі вершкове масло, додайте борошно, молоко, сіль, перемішайте. Зніміть з вогню, додайте перець, мускатний горіх, перемішайте.
- Тісто заздалегідь розморозьте.
- Форму застеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху додайте порей, тертий сир, вилийте соус, закріпіть краї тіста. Зверху додайте тертий сир та вершкове масло.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте з духовки, розріжте на порції. Смачного!
Кіш з пореєм – сімейний рецепт від Марко Черветті у відео: