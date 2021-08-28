Французький пиріг тарт татен із грушею від су-шефа "Пекельної кухні" Микити Єфанова
28 серпня 2021 , 22:12Читать новость на русском
Джерело:Новий канал
Кінець літа – чудова пора для приготування різноманітних страв з грушею. Микита Єфанов пропонує приготувати смачний десерт – тарт татен з грушею за його рецептом.
Су-шеф реаліті-шоу "Пекельна кухня" Микита Єфанов поділився з читачами рецептом французького солодкого пирога тарт татен з грушею.
Читайте також Незабутній пікнік у Харкові: ТОП-6 локацій, де можна посмажити шашлик
Тарт татен – це знаменитий французький перевернутий пиріг. Вважається, що він з'явився на світ за помилкою кухаря Стефані Татен.
Рецепт тарт татену з грушею
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Французький відкритий пиріг / Фото Новий канал
– 1 кг твердої груші;
– 200 – 300 г цукру;
– 100 мл коньяку;
– ванільний цукор на ваш смак;
– бадьян;
– 500 г листкового тіста;
– 50 г вершкового масла.
Приготування:
- Підготуйте для випікання універсальну чавунну пательню, в якій можна і смажити, і запікати в духовці.
- Відправте її на середній вогонь і нагрівайте.
- Висипте цукор на пательню та карамелізуйте його до коричневого кольору.
- До карамелі додайте масло та перемішайте. Додайте туди ж ванільний цукор та бадьян і перемішайте.
- Влийте на пательню коньяк та підпаліть його, щоб алкоголь випарувався.
- Наріжте грушу скибочками та викладіть їх на пательню.
Грушки / Фото Новий канал
- Накрийте все шаром листкового тіста.
- Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте солодкий пиріг 15 – 20 хвилин.
- Коли пиріг приготується, вийміть його з духовки, накрийте пательню тарілкою і переверніть. Пиріг залишиться на тарілці.
- Наріжте пиріг шматочками та подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!