Французький салат з куркою: домашні рецепти на кожен день

До вашої уваги три рецепти салатів з куркою, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
Джерело: Smachno News
Куряче м'ясо – дієтичний продукт, який відмінно поєднується з різними овочами. Ми підготували для вас підбірку рецептів корисних і смачних салатів з куркою: з авокадо, кукурудзою і грибами, які сподобаються всій родині.
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Рецепт салату з авокадо і куркою
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 1 авокадо;
– 1 яйце;
– 2 томати;
– 1 солодкий перець;
– 1 огірок;
– листя салату;
– лимон;
– соняшникова олія;
– сіль, перець.
- Для приготування салату ретельно помийте філе курки, наріжте кубиками, обсмажте на пательні декілька хвилин до готовності.
- Яйце відваріть, почистіть від шкаралупи, розріжте на 4 частини.
- Помийте, почистіть авокадо від шкірки та кісточки, наріжте скибочками.
- Почистіть перець, огірок, наріжте кубиками.
- Томати почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- У тарілку викладіть листя салату, філе курки, авокадо, томати, перець, огірок, додайте сіль, перець, сік лимона, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте скибочками вареного яйця.
Салат з авокадо і куркою/ru.freepik.com
Рецепт салату з куркою, кукурудзою
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 1 морква;
– твердий сир;
– 1 цибуля;
– 50 грамів кукурудзи консервованої;
– 2 яйця;
– нежирний йогурт;
– сіль.
- Куряче філе, відваріть в підсоленій воді, наріжте кубиками.
- Окремо відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте кубиками.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем. У мисці залийте окропом на 5 хвилин.
- Помийте, почистіть моркву від шкірки, натріть на грубій тертці.
- На грубій тертці натріть сир.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- У салатник викладіть шарами та змастіть нежирним йогуртом: куряче філе, моркву, цибулю, яйця, тертий сир, зверху викладіть кукурудзу, кріп.
Салат з куркою і кукурудзою/ru.freepik.com
Рецепт салату з куркою і грибами
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 150 грамів грибів (шампіньйони);
– 2 яйця;
– 1 морква;
– листя салату;
– кріп;
– нежирний йогурт;
– сіль перець.
Салат з куркою і грибами/Getty Images
- Куряче філе, наріжте кубиками. На пательні обсмажте до золотої скоринки.
- Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте кубиками.
- Помийте, почистіть від шкірки, на грубій тертці натріть моркву.
- Помийте, наріжте скибочками гриби, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- У салатник викладіть куряче філе, яйця, гриби, листя салату, моркву, додайте сіль, перець, кріп, змастіть йогуртом. Викладіть на тарілку. Смачного!